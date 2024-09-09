Почему Перун могла заболеть после «Выжить в Дубае»? Доказала людям и себе, что у нее редкий потенциал

Анастасия Перун. Фото: ТНТ

Анастасия Перун проиграла в «Выжить в Дубае», но покинула проект достойно.

Анастасия Перун покинула проект «Выжить в Дубае» на ТНТ, не пройдя испытания с поиском конвертов. Представительница народной команды в своей прощальной речи сказала, что постаралась в реалити доказать «одному человеку», что она «чего-то стоит», хотя он никогда не верил в нее.

Психолог Максим Лазарев, обсуждая этот момент с журналистом издания Teleprogramma.org, заметил, что это довольно частая история, когда человек через доказывание добивается серьезных результатов.

«Здесь стоит только один вопрос, какой ценой это происходит, потому что обычно вот такое доказывание — это следствие психологической защиты, которая называется гиперкомпенсацией. Человек в этой гиперкомпенсации может существенно выходить за пределы своих возможностей, черпая из своих резервов и истощая их. В краткосрочной перспективе это очень полезная практика, которая приводит к потрясающим результатам. Однако в долгосрочной перспективе это может привести к совсем неблагоприятным последствиям: выгоранию, истощению, вплоть до физических заболеваний», — прокомментировал эксперт.

Впрочем, судя по тому, что Анастасия Перун уходила с проекта с лучезарной улыбкой, а также признавалась в конце, что поверила в свои силы, с ней эти неприятные моменты не произошли.

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