Почему Перун могла заболеть после «Выжить в Дубае»? Доказала людям и себе, что у нее редкий потенциал

Анастасия Перун покинула проект
Психолог
«Здесь стоит только один вопрос, какой ценой это происходит, потому что обычно вот такое доказывание — это следствие психологической защиты, которая называется гиперкомпенсацией. Человек в этой гиперкомпенсации может существенно выходить за пределы своих возможностей, черпая из своих резервов и истощая их. В краткосрочной перспективе это очень полезная практика, которая приводит к потрясающим результатам. Однако в долгосрочной перспективе это может привести к совсем неблагоприятным последствиям: выгоранию, истощению, вплоть до физических заболеваний», — прокомментировал эксперт.
Впрочем, судя по тому, что Анастасия Перун уходила с проекта с лучезарной улыбкой, а также признавалась в конце, что поверила в свои силы, с ней эти неприятные моменты не произошли.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: