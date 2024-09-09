Почему Перун могла заболеть после «Выжить в Дубае»? Доказала людям и себе, что у нее редкий потенциал

Анастасия Перун покинула проект «Выжить в Дубае» на ТНТ, не пройдя испытания с поиском конвертов. Представительница народной команды в своей прощальной речи сказала, что постаралась в реалити доказать «одному человеку», что она «чего-то стоит», хотя он никогда не верил в нее.

Психолог Максим Лазарев , обсуждая этот момент с журналистом издания Teleprogramma.org , заметил, что это довольно частая история, когда человек через доказывание добивается серьезных результатов.

«Здесь стоит только один вопрос, какой ценой это происходит, потому что обычно вот такое доказывание — это следствие психологической защиты, которая называется гиперкомпенсацией. Человек в этой гиперкомпенсации может существенно выходить за пределы своих возможностей, черпая из своих резервов и истощая их. В краткосрочной перспективе это очень полезная практика, которая приводит к потрясающим результатам. Однако в долгосрочной перспективе это может привести к совсем неблагоприятным последствиям: выгоранию, истощению, вплоть до физических заболеваний», — прокомментировал эксперт.

Впрочем, судя по тому, что Анастасия Перун уходила с проекта с лучезарной улыбкой, а также признавалась в конце, что поверила в свои силы, с ней эти неприятные моменты не произошли.