Почему Зубенко выиграл малые испытания у Торнике? Для его профессии догадаться про сторону палочек — плевое дело
Андрей Зубенко. Фото: ТНТ
Торнике Квитатиани был удивлен сообразительности Андрея Зубенко.
Зрители шоу «Выжить в Дубае» удивились, как по-разному проявил себя Андрей Зубенко на испытаниях в рамках одной серии.
В больших испытаниях он с трудом справился с самым простым заданием — собрать детскую головоломку. А на малых ловко обошел Торнике Квитатиани в игре с палочками. Он моментально сообразил, что хватать ими фигурки нужно более толстым концом. Грузинский артист был в шоке от догадливости соперника.
На самом деле для профессии Андрея Зубенко ничего сверхъестественного в этом поступке нет, у него инженерное мышление, а потому он сразу понял, как фигурки будут лучше держаться.
«Я по-прежнему работаю на Таймырском полуострове старшим мастером погрузочно-разгрузочных работ, и пока в моей жизни сильно ничего не поменялось», — рассказал Teleprogramma.org участник шоу «Выжить в Дубае».
Работая в разгрузке и погрузке, Андрей Зубенко с легкостью сообразил, как можно удобно передвигать фигурки в игре. А вот гуманитарию Квитатиани эта задача показалась сложной.