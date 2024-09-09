Почему Зубенко выиграл малые испытания у Торнике? Для его профессии догадаться про сторону палочек — плевое дело

Зрители шоу «Выжить в Дубае» удивились, как по-разному проявил себя Андрей Зубенко на испытаниях в рамках одной серии.

В больших испытаниях он с трудом справился с самым простым заданием — собрать детскую головоломку. А на малых ловко обошел Торнике Квитатиани в игре с палочками. Он моментально сообразил, что хватать ими фигурки нужно более толстым концом. Грузинский артист был в шоке от догадливости соперника.

На самом деле для профессии Андрея Зубенко ничего сверхъестественного в этом поступке нет, у него инженерное мышление, а потому он сразу понял, как фигурки будут лучше держаться.

«Я по-прежнему работаю на Таймырском полуострове старшим мастером погрузочно-разгрузочных работ, и пока в моей жизни сильно ничего не поменялось», — рассказал Teleprogramma.org участник шоу «Выжить в Дубае».

Работая в разгрузке и погрузке, Андрей Зубенко с легкостью сообразил, как можно удобно передвигать фигурки в игре. А вот гуманитарию Квитатиани эта задача показалась сложной.