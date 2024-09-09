Кинокритик Шпагин призвал порицать актеров со звездной болезнью: «Башарова приструнили»
Марат Башаров. Фото: Global Look Press
Не только Башаров потерял карьеру из-за своего характера.
Кинокритик Александр Шпагин поднял вопрос о том, почему о звездной болезни многих артистов почти не говорят. Эксперт в области кинематографа в разговоре с Teleprogramma.org заявил, что многие актеры теряют карьеру из-за своего неумения себя вести.
По словам критика, с теми, кто начинает страдать излишней звездностью, очень трудно работать. Но почему-то об этом никто не говорит. Шпагин призвал во всеуслышание порицать таких артистов. В пример он привел судьбу Марата Башарова и Никиты Кологривого.
«Надо говорить о непрофессиональном отношении тех или иных актеров на съемочной площадке. И о тех, кто страдает звездной болезнью, тоже необходимо говорить. Если бы в свое время было сказано про Башарова, с ним бы, может, не произошло то, что произошло.
Кологривого же как-то приструнили, если это, конечно, не было пиаром. Но вот его приструнили, и человек вроде как за голову взялся. Башаров тоже вроде взялся за ум, но при этом играть стал значительно хуже. Я считаю, что надо об этом говорить. Когда снимаешься с козлом каким-нибудь, от этого все страдают», — пояснил свою точку зрения Александр Шпагин.