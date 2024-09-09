Кинокритик Шпагин призвал порицать актеров со звездной болезнью: «Башарова приструнили»

Кинокритик Александр Шпагин поднял вопрос о том, почему о звездной болезни многих артистов почти не говорят. Эксперт в области кинематографа в разговоре с Teleprogramma.org заявил, что многие актеры теряют карьеру из-за своего неумения себя вести.

По словам критика, с теми, кто начинает страдать излишней звездностью, очень трудно работать. Но почему-то об этом никто не говорит. Шпагин призвал во всеуслышание порицать таких артистов. В пример он привел судьбу Марата Башарова и Никиты Кологривого .

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