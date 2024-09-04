Саша Бортич — о своем четырехлетнем сыне: «Его артистические наклонности на лицо»

Александра Бортич уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Она была в браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2020 году у них родился сын Александр. Несмотря на это, спустя несколько лет супруги развелись. Теперь артистка активно совмещает карьеру и материнство. Она с радостью рассказывает о новых проектах, в которых принимает участие. На этот раз актриса пообщалась с Федором Бондарчуком. Она рассказала, каким растет ее наследник.

По словам Бортич, бывший муж занимается ребенком, порой привозит мальчика к ней на работу. Также выходные она посвящает малышу. Пока ребенок не выбрал профессию.

«К сожалению, его артистические наклонности на лицо. Это ужасно, это невероятно. Ему 4 года недавно исполнилось. Я не знаю, откуда это все. Я никогда не буду препятствовать, но может он хотя бы петь решит, не прям в актерство. Он живчик, конечно», – поделилась актриса в передаче «Кино в деталях».