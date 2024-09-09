Почему 18-летний сын Шатунова не станет музыкантом, как отец? Талант унаследовал, но ближе психология и даже экстрасенсорика

Teleprogramma.org попросила таролога Анну Горшкову посмотреть на картах, есть ли у Дэнни предрасположенность к музыке и сцене.

«Выпала карта «собака», она говорит о том, что Дэнни унаследовал талант своего отца. Но на вопрос, пойдет ли он по стопам родителя, выпадает карта «крест». Это значит, что наследник Юрия Шатунова не хочет в данном моменте быть музыкантом как родитель. По карте «луна» его могут заинтересовать профессии, связанные с психологией, психотерапией, экстрасенсорикой, с заботой о детях. Кроме того, это может быть ряд творческих профессий, например, он способен стать актером, художником, фотографом или выбрать другую работу, связанную с околосценической деятельностью», — прокомментировала расклад Анна Горшкова.