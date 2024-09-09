Почему 18-летний сын Шатунова не станет музыкантом, как отец? Талант унаследовал, но ближе психология и даже экстрасенсорика

На днях сыну Юрия Шатунова Дэннису исполнилось 18 лет. Поклонники ахнули, когда увидели его фото в соцсетях. Наследник солиста «Ласкового мая» напомнил многим отца. И тут же на повестке дня в Сети встал вопрос: а не захочет ли сын Шатунова пойти по стопам родителя? Ведь привлекательная внешность имеется, права на использование песен коллектива его
Сын Юрия Шатунова — Дэнни. Фото: соцсети
«Выпала карта «собака», она говорит о том, что Дэнни унаследовал талант своего отца. Но на вопрос, пойдет ли он по стопам родителя, выпадает карта «крест». Это значит, что наследник Юрия Шатунова не хочет в данном моменте быть музыкантом как родитель. По карте «луна» его могут заинтересовать профессии, связанные с психологией, психотерапией, экстрасенсорикой, с заботой о детях. Кроме того, это может быть ряд творческих профессий, например, он способен стать актером, художником, фотографом или выбрать другую работу, связанную с околосценической деятельностью», — прокомментировала расклад Анна Горшкова.
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Расклад на Дэнни Шатунова. Фото: предоставлено А. Горшковой
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