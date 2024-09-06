Анастасия Лапина: «Мой идеальный день в Москве начинается с Патриарших прудов»

Анастасия Лапина. Фото: предоставлено А. Лапиной

Певица очень любит свой родной город.

В преддверии Дня города Москвы певица Анастасия Лапина рассказала журналисту Teleprogramma.org о своих любимых местах в столице.

«Мой идеальный день в Москве начинается с Патриарших прудов, где люблю медитировать у воды, наслаждаясь зеленью и спокойствием парка. Это место словно создано для того, чтобы ненадолго забыть о суете большого города.

А вечером я люблю прогуливаться по набережной Москвы-реки. Закат над водой и огни города создают удивительную атмосферу, которая еще больше раскрывает душу Москвы.

Такой день в Москве наполнен эмоциями и воспоминаниями, и, надеюсь, он вдохновит и вас открыть для себя новые грани этого удивительного города». — поведала Анастасия Лапина.

Певица — коренная москвичка, а потому именно со столицей у нее связаны самые теплые и значимые для нее воспоминания: обучение в школе и институте, первая влюбленность, свадьба, рождение сына.

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