Анастасия Лапина: «Мой идеальный день в Москве начинается с Патриарших прудов»

В преддверии Дня города Москвы певица
«Мой идеальный день в Москве начинается с Патриарших прудов, где люблю медитировать у воды, наслаждаясь зеленью и спокойствием парка. Это место словно создано для того, чтобы ненадолго забыть о суете большого города.
А вечером я люблю прогуливаться по набережной Москвы-реки. Закат над водой и огни города создают удивительную атмосферу, которая еще больше раскрывает душу Москвы.
Такой день в Москве наполнен эмоциями и воспоминаниями, и, надеюсь, он вдохновит и вас открыть для себя новые грани этого удивительного города». — поведала Анастасия Лапина.
Певица — коренная москвичка, а потому именно со столицей у нее связаны самые теплые и значимые для нее воспоминания: обучение в школе и институте, первая влюбленность, свадьба, рождение сына.
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