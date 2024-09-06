Анастасия Лапина: «Мой идеальный день в Москве начинается с Патриарших прудов»

В преддверии Дня города Москвы певица Анастасия Лапина рассказала журналисту Teleprogramma.org о своих любимых местах в столице.

«Мой идеальный день в Москве начинается с Патриарших прудов, где люблю медитировать у воды, наслаждаясь зеленью и спокойствием парка. Это место словно создано для того, чтобы ненадолго забыть о суете большого города.

А вечером я люблю прогуливаться по набережной Москвы-реки. Закат над водой и огни города создают удивительную атмосферу, которая еще больше раскрывает душу Москвы.

Такой день в Москве наполнен эмоциями и воспоминаниями, и, надеюсь, он вдохновит и вас открыть для себя новые грани этого удивительного города». — поведала Анастасия Лапина.