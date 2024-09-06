Хромченко назвала на «Модном приговоре» платье, которое делает походку идеальной: «Бахрома помогает»
Эвелина Хромченко. Стоп-кадр из шоу «Модный приговор» / Первый канал
Проводница Оксана Степнева превратилась в шоу Первого канала в элегантную леди.
Новой героиней программы «Модный приговор» на Первом канале стала проводница Оксана Степнева.
Ей скоро исполнится 50 лет, и ее тетушки считают, что она одевается не по возрасту. Поэтому стилисты «Модного приговора» взялись за преображение Оксаны с желанием добавить нотки элегантности в ее облик, но при этом оставив в нем юношеский задор, который так свойственен участнице преображения.
К слову, Оксана Степнева попала на проект благодаря как раз своей практически юношеской смелости. Участница программы рассказала изданию Teleprogramma.org, что врачи у нее заподозрили рак. Расстроенной она вышла прогуляться и встретила на улице Александра Рогова. Не раздумывая, попросила у него автограф.
«Он на меня посмотрел. Вам, говорит, можно. Я думала, что Рогов сноб. А он такой открытый, улыбается во все 32 зуба. Пришла я в больницу и думаю, ну это какой-то знак, наверное, вот, честное слово, это знак. Я написала в «Модный приговор», и мне тут же ответили. И уже через два дня мне позвонила редактор шоу Валерия Ураева. А на следующий день мне в больнице говорят: «Мы полечимся, онкологии нет», — удивила Оксана Степнева.
Оксана Степнева в новом образе. Фото: Первый канал
Все три выхода проводницы на главный подиум страны были роскошными. Но один заслужил особенного внимания ведущей шоу Эвелины Хромченко — это платье-пиджак с бахромой. Оно сделало корпулентную фигуру Оксаны очень компактной, а бахрома превратила ее проходку перед камерами в настоящее фэшн-торжество.
Оксана Степнева до и после преображения. Фото: Первый канал
«Бахрома — это то, что нашей героине необходимо для того, чтобы почувствовать себя богиней в полной мере. Она живет своей жизнью, создавая абсолютно мистическую, притягательную походку. И нашей героине не нужно думать, каким образом она движется. Бахрома помогает ей и делает то, что сделали бы для героини курсы бального танца или обучение модельной походке. Это замечательная история, которая снимает с вас всю ответственность за то, как вы прошлись», — сказала про этот лук Эвелина Хромченко.
«У вас такие красивые глаза, вы такая красивая! Вы смогли вынести этот наряд, он сложный, но вы с этим справляетесь!» — высказался Александр Рогов.