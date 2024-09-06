Хромченко назвала на «Модном приговоре» платье, которое делает походку идеальной: «Бахрома помогает»

Новой героиней программы «Модный приговор» на Первом канале стала проводница Оксана Степнева.

Ей скоро исполнится 50 лет, и ее тетушки считают, что она одевается не по возрасту. Поэтому стилисты «Модного приговора» взялись за преображение Оксаны с желанием добавить нотки элегантности в ее облик, но при этом оставив в нем юношеский задор, который так свойственен участнице преображения.

К слову, Оксана Степнева попала на проект благодаря как раз своей практически юношеской смелости. Участница программы рассказала изданию Teleprogramma.org , что врачи у нее заподозрили рак. Расстроенной она вышла прогуляться и встретила на улице Александра Рогова. Не раздумывая, попросила у него автограф.