Чем решила заняться Захарова после «Последнего героя»: «С детства мечтала спасать животных»

«Пацанка» Кристина Захарова уверена, что случайности не случайны. Вот и на проект ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон» она попала не просто так. Из-за болезни участница шоу достаточно быстро покинула реалити, но успела здесь познакомиться и сдружиться с актрисой Ксенией Сурковой.

Именно она помогла воплотить Кристине мечту ее жизни — стать каскадером. После «Последнего героя» она уже снялась в нескольких ролях.

«Это очень круто, безумно рада тому, чем я сейчас занимаюсь, потому что давным-давно хотела это осуществить», — сказала Кристина нашему журналисту.

Кроме того, Захарова реализует еще один проект — открывает в Москве, на Красноказарменной, аниме-кафе.

А еще участница шоу всегда хотела заниматься чем-то полезным — помогать братьям нашим меньшим, быть полезной людям. Поэтому в глобальной перспективе планирует следующее:

«С детства я мечтала спасать животных. Хотела, чтобы у меня был огромный заповедник, куда я привозила бы животных после жестокого с ними обращения. Эта цель для меня всегда останется неизменной. Вторая глобальная цель — создать для человечества что-то такое, что упростит жизнь, разбудит сознание людей и образует в нем устойчивые принципы, которые основаны, прежде всего, на человеческом отношении друг к другу», — рассказала Кристина Teleprogramma.org .

При этом звезда «Новых пацанок» и «Последнего героя» не скрывает, что сама раньше была довольно жесткой, и это чувство просыпается в ней, когда задевают интересы ее близких. Но при этом Кристина Захарова старается бороться с данным недостатком.