Пластический хирург Байрамукова — о «новых» ягодицах Бьянки: «Получилась красивая, спортивная попа»

«Начнем с того, что Бьянка не просто хорошо похудела. Она также сделала абдоминопластику, липосакцию спины, боков. И плюс к этому сделала ягодицы, что даже не скрывает.

Скажу честно, мне нравится, как выполнена у нее попа — без перебора, сделан акцент на верхний полюс. Получилась попа с эффектом «пуш-ап». Бывает, что во время пластики ягодиц некоторые перебарщивают с количеством жира либо же делают упор на нижний полюс, и получается попа, как будто бы подвисшая. А у Бьянки чисто визуально получилась красивая спортивная попа. Так что, на мой взгляд, все сделано хорошо. Это что касается формы ягодиц.

Что касается качества кожи. На фото это, конечно, сложно разглядеть: мы не знаем, есть ли на снимках ретушь и в каком количестве. Но когда мы видим на видео, как Бьянка идет впереди оператора в одежде, то никаких бугристостей незаметно. То есть липофилинг, судя по всему, сделан довольно-таки равномерно и достаточно качественно.

Но в любом случае, нужно помнить, что оценку работе мы даем не раньше, чем через полгода, а то и через год. Потому что за это время заканчивается процесс приживаемости жира, завершается процесс неоангиогенеза, то есть эта область прорастает с сосудами и приживается. И вот уже тогда можно дать однозначный ответ, насколько все получилось качественно.

Именно поэтому мы даем рекомендации пациентам в течение первых шести месяцев после липофилинга не худеть. Потому что при значительном снижении веса в эти полгода-год будет уходить первый жир, который еще не прижился до конца. И в дальнейшем при похудении жир также будет уходить в том числе и из этой области», — прокомментировала Мадина Байрамукова специально для Teleprogramma.org.