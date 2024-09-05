Психолог Барабанов — о скандале с Mia Boyka: «Нельзя публично унижать ребенка. Стоит извиниться!»

Mia Boyka. Фото: Global Look Press

Эксперт считает, что взрослым людям нужно ответственно подходить к общению с детьми.

Имя Mia Boyka уже не первый день тиражируется в СМИ в связи с историей про девочку-квадробера, которая вышла к ней на сцену во время концерта и получила осуждение со стороны звезды за свое увлечение.

Девочку уже поддержали такие знаменитости, как Анастасия Лапина, Егор Крид, Ксения Собчак. Но правы ли они?

Клинический психолог Родион Барабанов полагает, что на самом деле взрослому человеку не стоило публично выставлять малышку.

«Начнем с того, что в свободном обществе человек волен выражать то мнение, которое считает правильным, и Mia Boyka озвучила свой взгляд, свою позицию на квадробинг. Но сделано это было в некорректной форме. Это не должно быть обращено к ребенку и уж тем более на публике. С точки зрения человечности, высокой морали ей стоило бы извиниться перед девочкой. И в целом шире посмотреть на такой феномен, как квадробинг с психологической точки зрения. Это явление представляет собой форму имитационной игры. Объяснить появление этого явления в настоящий момент можно с точки зрения теории рекапитуляции американского психолога Стенли Холла, который указывал на то, что дети в своем развитии, касается ли оно игры, речевых, письменных или художественных навыков, проходят те же этапы, что проходило все человеческое общество на этапе своей эволюции», — прокомментировал психолог эксклюзивно для Teleprogramma.org.

Он также заметил, что в квадробинге есть элементы развития пластики, моторики и подражательства.

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