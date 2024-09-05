Психолог Барабанов — о скандале с Mia Boyka: «Нельзя публично унижать ребенка. Стоит извиниться!»

Имя Mia Boyka уже не первый день тиражируется в СМИ в связи с историей про девочку-квадробера , которая вышла к ней на сцену во время концерта и получила осуждение со стороны звезды за свое увлечение.

Девочку уже поддержали такие знаменитости, как Анастасия Лапина , Егор Крид , Ксения Собчак . Но правы ли они?

Клинический психолог Родион Барабанов полагает, что на самом деле взрослому человеку не стоило публично выставлять малышку.

«Начнем с того, что в свободном обществе человек волен выражать то мнение, которое считает правильным, и Mia Boyka озвучила свой взгляд, свою позицию на квадробинг. Но сделано это было в некорректной форме. Это не должно быть обращено к ребенку и уж тем более на публике. С точки зрения человечности, высокой морали ей стоило бы извиниться перед девочкой. И в целом шире посмотреть на такой феномен, как квадробинг с психологической точки зрения. Это явление представляет собой форму имитационной игры. Объяснить появление этого явления в настоящий момент можно с точки зрения теории рекапитуляции американского психолога Стенли Холла, который указывал на то, что дети в своем развитии, касается ли оно игры, речевых, письменных или художественных навыков, проходят те же этапы, что проходило все человеческое общество на этапе своей эволюции», — прокомментировал психолог эксклюзивно для Teleprogramma.org .

Он также заметил, что в квадробинге есть элементы развития пластики, моторики и подражательства.