Певица Лапина отреагировала на скандал с Mia Boyka: «Любая форма ненависти неприемлема»

Скандал с Mia Boyka, которая раскритиковала девочку на своем концерте за увлечение квадроберством, набирает обороты. Мама юной поклонницы артистки собралась засудить ее, а та теперь пытается пойти на перемирие, передает Shot. Пока ответ родительницы маленькой фанатки неизвестен.

Певица Анастасия Лапина считает, что воевать в этом деле бессмысленно, только доброта и понимание последствий может спасти людей от подобных ситуаций. При этом осознанными должны быть и звезды, и родители детей.

«Сложно давать оценку чужим действиям, никогда не знаешь, что побудило человека. Я считаю, что сцена — это не место для осуждения, особенно критики своих слушателей. Учитывая, что большая часть целевой аудитории артиста дети, нужно помнить об их ранимости и восприимчивости к словам кумира. Как можно осуждать ребенка, который к тому же находится в стрессе и потерялся? Буллинг и любая форма ненависти — это неприемлемо. Я поддерживаю исключительно любовь и уважение в обществе. Родителям необходимо с особым вниманием отнестись к увлечению своих детей. Важно поддерживать его стремление к самовыражению и индивидуальности. Однако при этом очень важно следить за тем, чтобы это увлечение не стало опасным или не привело к негативным последствиям. Не всегда легко определить границу между здоровым интересом и потенциальной угрозой», — прокомментировала ситуацию певица Анастасия Лапина специально для сайта Teleprogramma.org .