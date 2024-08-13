Почему Лопес провоцирует Аффлека? Не может без него, ходит в гости

Дженнифер Лопес папарацци застукали около дома Бена Аффлека . Супруги, как известно, разводятся или даже уже развелись . Артистка провела у мужа несколько часов, вселив надежду в своих поклонников. Неужели они помирятся?

Увы, но говорят, что Джей Ло явилась к Бену Аффлеку под предлогом повидать его детей. Однако у нас это оправдание вызывает сомнение. Неужели нельзя было встретиться в другом месте? Обязательно идти в дом бывшего?

Teleprogramma.org попросила разъяснить ситуацию таролога Марианну Абравитову .

«Не надо забывать, что Дженнифер Лопес — латиноамериканка по своему происхождению, кровь у нее очень горячая. Ей просто необходимы страсти и выяснения отношений, это черта ее характера. Именно она является зачинщицей и разладов, и примирений в паре, все с ее эмоциональной легкой руки. А Бен Аффлек только реагирует на ее действия. То, что она приезжает в его дом, имеет несколько смыслов. Да, действительно ей хочется увидеться с детьми и пообщаться с Аффлеком. Но самое интересное, что ей также хочется продолжать эту драму. Она не желает выяснять отношения по телефону, поэтому вынуждена приезжать. Для нее эти разборки — как воды из родника напиться. Во время них она насыщается энергией, можно сказать, что это вампирические отношения», — рассказала Марианна Абравитова.

По словам таролога, после каждой такой встречи Аффлек чувствует себя, как выжатый лимон. Вместе с тем не исключено, что на Дженнифер Лопес спустя время нахлынет ностальгия, и она вновь вспомнит про Бена Аффлека . Ну а тот вряд ли сможет противиться всепоглощающей энергии этой роскошной женщины.

«Эти люди нашли друг друга: в любви и в ненависти», — сказала Марианна Абравитова.