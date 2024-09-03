«Он останется в Америке, возвращаться в Россию боится»: что творится с Никитой Пресняковым за границей – ясновидящий Дионисий

Никита Пресняков обескуражил своих поклонников, выложив в свои соцсети кадры из квартиры в Нью-Йорке. Старший внук Аллы Пугачевой рассказал, что занимается созданием саундтреков к компьютерной игре и продемонстрировал процесс написания мелодий.

Оказалось, что у наследника известной фамилии в США даже нет своего рабочего кабинета. Он работает, поставив ноутбук на журнальный столик, а синтезатор на диван, усевшись на него же. Кроме того, судя по белью рядом, скорее всего, Никита Пресняков спит тут же, а не на нормальной кровати в спальне.

Ясновидящий Дионисий в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.org сказал, что примерно на таком уровне творческого и финансового развития Никита Пресняков и задержится.

«Я считаю, что в дальнейшем он продолжит оставаться на территории Америки, потому что в Россию он возвращаться откровенно побаивается в силу определенных причин. Его бабушка Алла Пугачева утратила свою прежнюю роль, значимость, вес, потеряла многих своих покровителей на родине, поэтому ему находиться здесь не совсем будет спокойно. В Штатах он мог бы и не работать, ведя безбедную жизнь, но его либо зажали по финансам, либо же он хочет пройти этот путь нестяжания, становления, роста и самому добиться каких-то результатов, потому что по своей сути он личность творческая, а для творческих людей очень важно чего-то добиться. Но каких-то подвижек я у него в ближайшее время, да и в продолжительный период времени тоже, не чувствую. Он будет середнячком, записывать какие-то саундтреки, играть в своей группе, с голоду не умрет, базовые потребности закроет, но ничего особенного я ему не предрекаю. Он не склонен к самокритике, наполнен эгоизмом, а у таких личностей нет сильного пути развития», - прокомментировал Дионисий.