Мама Ершова поддержала героев «Выжить в Дубае», которые запутались в школьных вопросах: «Я ответила на четыре!»

Участники шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ хлебнули очередную порцию хейта от зрителей, когда не смогли ответить на простые вопросы из школьной (а где-то и детсадовской) программы, которые им задавали ведущие во время больших испытаний.

К примеру, участники не ответили, сколько персонажей в сказке «Репка», сколько лежал на печи Илья Муромец в знаменитой народной былине, а также сколько лапок у комара.

Участница проекта «Сокровища императора» Елена Путылина призналась Teleprogramma.org , что и у нее многие детские вопросы вызвали трудности. А ребята при этом находились в состоянии стресса, когда вообще все мысли из головы вылетают. Так что судить об их действиях во время игры строго явно не стоит.

«На большом испытании, я, сидя на диване, смогла ответить уверенно на четыре вопроса! В пустыне, на эмоциях, на адреналине вообще не представляю как это возможно! Благодаря этому шоу, я теперь знаю сколько лап у комара и не только! Ну а малое испытание заставило меня понервничать и восхититься обеими участницами! Крутая игра! Сильные соперницы! Как только Анастасия начала кайфовать от задания, у нее сразу начало получаться! Реально, это так работает! Подтверждаю!» - прокомментировала последний выпуск мама Ершова.

Она также заметила, что ей было приятно смотреть на ребят, когда они зарабатывали пластинки в музыкальном конкурсе от Павла Воли . «И не скажешь, что в прошлой серии кто-то чуть было не подрался», - высказалась Елена Путылина.