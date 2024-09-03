Мама Ершова поддержала героев «Выжить в Дубае», которые запутались в школьных вопросах: «Я ответила на четыре!»

Участники шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ хлебнули очередную порцию хейта от зрителей, когда не смогли ответить
К примеру, участники не ответили, сколько персонажей в сказке «Репка», сколько лежал на печи Илья Муромец в знаменитой народной былине, а также сколько лапок у комара.
Участница проекта «Сокровища императора» Елена Путылина призналась
«На большом испытании, я, сидя на диване, смогла ответить уверенно на четыре вопроса! В пустыне, на эмоциях, на адреналине вообще не представляю как это возможно! Благодаря этому шоу, я теперь знаю сколько лап у комара и не только!
Ну а малое испытание заставило меня понервничать и восхититься обеими участницами! Крутая игра! Сильные соперницы! Как только Анастасия начала кайфовать от задания, у нее сразу начало получаться! Реально, это так работает! Подтверждаю!» - прокомментировала последний выпуск мама Ершова.
Она также заметила, что ей было приятно смотреть на ребят, когда они зарабатывали пластинки в музыкальном конкурсе от
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Елена Путылина. Фото: предоставлено героем публикации