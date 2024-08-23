Вина лежит на Вере: почему дочь Брежневой повторяет жизненный сценарий матери
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
Бывшая жена Константина Меладзе пагубно повлияла на дочь.
Вера Брежнева подала своей младшей дочери Саре Киперман не самый лучший пример. Мало того, что 14-летняя девочка стала рано строить отношения, она еще и встречается с парнем, который старше ее на семь лет. И вина в этом полностью лежит на матери.
«И это действительно может быть сценарной историей. Если мама выбирает таких мужчин, то и дочка будет выбирать таких мужчин. Я полагаю, что такой выбор у Веры Брежневой связан с дефицитом мужского внимания в детстве. Девочка, глядя на нее, повторяет такой же сценарий. Возможно, что у девочки тоже не было теплых отношений с отцом. И мы склонны повторять сценарии жизни наших родителей», — объяснила эксперт.