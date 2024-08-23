Вина лежит на Вере: почему дочь Брежневой повторяет жизненный сценарий матери

Вера Брежнева подала своей младшей дочери Саре Киперман не самый лучший пример. Мало того, что 14-летняя девочка стала рано строить отношения, она еще и встречается с парнем, который старше ее на семь лет. И вина в этом полностью лежит на матери.

Об этом сообщила психолог Ирина Коробченко в разговоре с Teleprogramma.org . По словам эксперта, самой Вере Брежневой не хватало мужского внимания и теперь она от него зависит. То же самое певица передала и Саре.

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