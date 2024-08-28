Что случилось с Глебом Жемчуговым?

Если вы попробуете разузнать про жизнь Глеба Жемчугова (Клубнички), то наверняка первым в поисковой системе выйдет вопрос: «Что с ним случилось?»

И если год назад на этот запрос могли появиться публикации в СМИ о пьяных выходках звезды «Дома-2», то сейчас все изменилось.

Глеб Клубничка женился на Анастасии Роинашвили, стал популярным ведущим мероприятий и свадеб в Крыму и, главное, намерен пойти в политику . Об этом звезда шоу «Дом-2» рассказал изданию Teleprogramma.org .

«Я бы хотел быть полезен людям, быть именно слугой народа, иметь возможности решать проблемы людей, реально служить во благо города, в котором я живу, людям, которые в нем живут», — признался Глеб.

По словам шоумена, он вполне мог бы стать мэром Симферополя, тем более у него есть для этого профильное образование — он окончил факультет муниципального управления. Да и опыт тоже имеется, поскольку он уже попробовал себя в роли помощника председателя общественного совета, а в юности возглавлял молодежные организации, входил в состав молодежного совета при законодательном собрании Приморского края.