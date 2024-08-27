Людмила Поргина призналась, что чувствует себя одинокой после смерти Инны Чуриковой: «Она меня просто добила!»

Людмила Поргина много лет играла в театре, а также снималась в кино. Она целых 43 года прожила в браке с Николаем Караченцовым. В 2018 году народный артист умер. Поргина была рядом с ним даже в самые трудные минуты жизни. После потери мужа она продолжала работать в театре. Однако в беседе с Teleprogramma.org звезда рассказала, что чувствует себя одиноко. Ее поразили новости, что Светлана Светличная неизлечимо больна, а также слухи о госпитализации Светланы Дружининой.

По словам Поргиной, многие коллеги ее поколения уже умерли.

«Мне так грустно, что все наши друзья, Андрюша Миронов, ну все ушли, Олежка Янковский, Сашка Абдулов. Инна Чурикова — она меня просто добила! Я подала заявление об уходе из театра, потому что нет энергии. Она ушла вместе с Татьяной Ивановной Пельтцер. И вот выходишь на сцену и понимаешь, что ты как мертвец среди мертвецов. Это уже не театр», — посетовала актриса.

Она также не стала утаивать, что чувствует себя одиноко, так как ей уже почти некому звонить в праздники.

«Я села на Новый год позвонить, поздравить и думаю: «А кого? Никого нет». Так грустно от этого становится. Я прихожу в театр и ухожу после первого акта. Очень скучно. Очень редко меня захватывает. Режиссеры хорошие тоже уже ушли», — поделилась Поргина.

Напомним, что Инна Чурикова умерла в январе 2023 года. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца.