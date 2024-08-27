Поргина высказалась об отказавшейся лечиться Светличной: «Она себя очень плохо чувствует»

Светлана Светличная уже больше года находится в психиатрической больнице. 84-летняя актриса стала испытывать проблемы со здоровьем. Не так давно ее состояние сильно ухудшилось. У ее обнаружили несколько опухолей, в том числе рак мозга. И теперь, спустя несколько месяцев, уже известно, что у нее неизлечимая болезнь . Светличная дала согласие на присвоение ей паллиативного статуса. Она уже не может самостоятельно двигаться, поэтому не встает с постели.

Прохор Шаляпин заверил, что артистка находится в хороших руках, так как за ней присматривают врачи. А вот Людмила Поргина не знала пр последние новости о коллеге. Она отметила, что уже не первую неделю звезда плохо себя чувствует.

«Не знаю. Я только что приехала из Болгарии, а там не касалась ни СМИ, ни газет, ни журналов. Но когда я уезжала, я слышала, что она себя очень плохо чувствует. Это очень грустно. Уже ранее говорили, что она не совсем адекватна. Я думаю, что это связано с тем, что назад ничего уже вернуть нельзя. Психические расстройства – это уже тяжелый случай», – заявила Поргина в беседе с Teleprogramma.org.

«Мы все уже не молоды и в любой момент может случиться что-то непредвиденное», – добавила она с грустью.