Светлана Дружинина назвала новость о своей госпитализации ложью: «Два года назад меня уже похоронили»

27 августа появилась информация, что Светлана Дружинина попала в больницу. О ее госпитализации написал Телеграм-канал Mash. Отмечалось, что актрису и режиссера доставили в реанимацию из-за проблем с легкими на фоне рака. Однако 88-летняя звезда кино вышла на связь с Teleprogramma.org. Она говорила бодрым голосом. Светлана Дружинина сразу возмутилась тому, что о ней распространяют ложную информацию. При этом она не была этому удивлена, так как подобное происходит не в первый раз.

«Это все ложь! Я уже давно говорю об этом. Два года назад меня уже все похоронили. Мне прислали информацию, что оказывается два года назад меня похоронили. У нас все нормально, трудимся! У нас колоссальное количество творческих планов. Откуда такая вообще гадость? Просто много врагов у меня, вот и все», — заявила Светлана Дружинина.