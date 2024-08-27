Шаляпин признался, что Светличная делает эмоциональные выпады в сторону сына и внучки: «Досталось и мне»

В этом году состояние Светланы Светличной сильно ухудшилось. Она несколько раз попадала в больницу. Недавно у знаменитой актрисы обнаружили раковую опухоль в головном мозге. Она продолжала находиться под присмотром врачей. На этот раз стало известно, что у нее неизлечимая болезнь. Светличная дала согласие на присвоение ей паллиативного статуса. За ней будут продолжать ухаживать. Она будет проходить терапию, но все имеющиеся способы лечения уже были испробованы.

Ситуацию в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал Прохор Шаляпин . Он хорошо знает актрису и даже близко с ней дружил. Артист расстроен, что ее так подводит здоровье.

«Конечно, это печально читать про Светлану Афанасьевну такие печальные вещи, но возраст не щадит никого. Хотя 84 года для женщины — это не такие уж и годы. Я знаю, что у нас в Москве есть около 5 тысяч человек, которым более 100 лет и некоторые из них еще выходят на сцену, как Ирина Кострова, которой сейчас 102-й год. Но так или иначе никто из нас не застрахован от заболеваний. Светлана Афанасьевна, как говорится, не улетела в космос. Ничего нового. Это распространенные заболевания, которым она страдает. Просто она известный человек, звезда советского кино, которую все знают и любят. Паллиативная помощь — когда человек, к сожалению, уже не может рассчитывать на выздоровление. Это очень печально, жалко. Я выступал несколько раз в хосписах и знаю, что это такое», — пояснил артист.

Примечательно, что Шаляпин уверен, что об актрисе обязательно позаботятся родные. Он не стал утаивать, что на себе успел прочувствовать изменения в поведении Светличной. Она уже длительное время находится в психбольнице.

«Я к Светлане Афанасьевне отношусь очень тепло. Очень яркое впечатление на меня произвела наша долгая, близкая дружба. Несколько лет мы ходили друг к другу в гости, гуляли. Она человек очень неординарный, яркий, искренний, эмоциональный и в целом очень добрая артистка. Я считаю, что жизнь у Светланы Афанасьевны достаточно яркая и полна всяких эмоций, переживаний. Может быть мозг устает устает во второй части жизни и дает какие-то сбои. Мне очень жаль. Хочу пожелать ей выздоровления и как можно дольше оставаться с нами. Но также я хочу ей пожелать, чтобы у нее не было никаких болей и она все таки чувствовала себя хорошо, чтобы жила и не испытывала никакого дискомфорта. Отношусь к ней как к родному человеку и сожалею, что совершенно ничем не могу ей помочь. Хочу сказать, что у нее замечательный сын и внучка. Несмотря на порой различные эмоциональные выпады Светланы Афанасьевны, потому что досталось и мне, но так или иначе мы все ее очень любим. Внучка у нее замечательная. Она в надежных руках», — высказался Прохор.