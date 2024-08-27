Адвокат мужа Алсу Добровинский подтвердил развод певицы: «Надеюсь, что они договорятся»

27 августа Алсу официально разошлась с Яном Абрамовым, этот факт подтвердил Teleprogramma.org адвокат бизнесмена Александр Добровинский.

Эксперт сообщил изданию, что далее последует раздел имущества , спора о детях пока не предполагается.

«Ян Абрамов не возражает против того, чтобы дети оставались с мамой. Дальше они должны договориться о порядке общения. Если они не сумеют договориться, это может вылиться в очередное судебное разбирательство. Но я очень надеюсь, что они договорятся», — сказал Добровинский.

Адвокат заявил, что пока не знает, будет ли суд между Яном Абрамовым и певицей Алсу на счет раздела имущества.

Напомним, что у экс-супругов трое детей: две дочери и сын. Предприниматель предлагал Алсу 2,5 млрд рублей активами вместо официального раздела имущества через суд.