Адвокат Добровинский заявил, что Дурова заманили во Францию: «Пробуют действовать на испуг»

Павел Дуров оказался в центре внимания накануне. Его задержали, когда он прилетел на частном самолете во Францию. Пока известно лишь то, что российского миллиардера могут арестовать из-за Telegram. Данные своего мессенджера он отказался передавать государству. Теперь ему грозит весомый срок. Однако адвокат Александр Добровинский считает, что на самом деле оснований для ареста у спецслужб Франции нет. Он уверен, что уже скоро Дурова отпустят. По его мнению, уже через два дня он может оказаться на свободе.

«Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним. Если бы у французов было решение суда, был бы еще шанс. Но у них есть лишь подозрения, что у него там где-то что-то пишет не то, что им нравится. А так они заманив его (я уверен, что это так) пробуют действовать на испуг. И еще: если Дуров не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой Республики — акции и престиж Telegram взлетят до небес», — прокомментировал ситуацию Добровинский для Teleprogramma.org.

Напомним, что ранее многие отечественные артисты высказались о случившемся. Многие недоумевают, почему так произошло и просят освободить Павла. А вот певец Шаман отметил, что бизнесмену пора уже вернуться в Россию. В последние годы Дуров предпочитает жить в Дубае.