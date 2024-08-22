Психолог Коробченко оценила риски отношений дочери Брежневой с мужчиной постарше
Вера Брежнева с дочерью Сарой Киперман. Фото: соцсети Веры Брежневой
Роман 14-летней Сары Киперман вызвал большой резонанс.
Вера Брежнева не смогла обеспечить своей дочери Саре Киперман крепкую семью, поэтому девочке не хватало отцовского внимания. Несмотря на то что Сара хорошо общается с папой Михаилом Киперманом, развод родителей повлиял на жизнь подростка.
Сейчас младшая дочь певицы встречается с парнем Андреем Андерсеном, который старше ее на семь лет. И знаменитая мать, похоже, совсем не против. Психолог Ирина Коробченко в разговоре с Teleprogramma.org объяснила, что Сара в своем избраннике ищет отца.
«Корни такого выбора кроются, безусловно, в детстве. А именно в отношениях девочки с папой. Бывает, что папа отсутствует либо болен, либо вообще девочка не знает своего отца. Тогда уже во взрослом возрасте, чтобы покрыть этот дефицит мужского внимания, мужской заботы, девочка будет его компенсировать через мужчин старше себя. Происходит некое смешение ролей, на место мужчины приходит отец», — пояснила эксперт.