Психолог Коробченко оценила риски отношений дочери Брежневой с мужчиной постарше

Вера Брежнева не смогла обеспечить своей дочери Саре Киперман крепкую семью, поэтому девочке не хватало отцовского внимания. Несмотря на то что Сара хорошо общается с папой Михаилом Киперманом, развод родителей повлиял на жизнь подростка.

Сейчас младшая дочь певицы встречается с парнем Андреем Андерсеном, который старше ее на семь лет. И знаменитая мать, похоже, совсем не против. Психолог Ирина Коробченко в разговоре с Teleprogramma.org объяснила, что Сара в своем избраннике ищет отца.

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