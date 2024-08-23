Гордон высказалась о комментариях Добровинского про личную жизнь Алсу: «Досужие разговоры»

Катя Гордон осудила Александра Добровинского за то, что он нарушает все этические нормы. Адвокат Яна Абрамова после очередного заседания суда намекнул, что Алсу не захотела мириться со своим мужем только потому, что у нее уже давно новые отношения.

Он заявил, что после нескольких поездок за границу певица приняла решение о разводе . В разговоре с Teleprogramma.org Катя Гордон объяснила, что такое поведение юриста в публичном поле выглядит странно.

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«Во-первых, надо уточнить, является ли Добровинский адвокатом. Потому что после дела, где он очень специфически осуществлял защиту потерпевших в деле Ефремова, его лишили адвокатского статуса. Для меня лично Добровинский вообще является специфическим защитником. И говорить о нем в контексте адвокатской этики для меня странно. Я могу вам сказать как специалист в семейном праве, в котором я работаю 15-й год, что никакого значения для суда не имеет, кто кому изменял, кто с кем спал, кто где путешествовал. Странно, что этого не знает Добровинский. При разделе имущества российские суды вообще не обсуждают эти вопросы. Странно мне наблюдать подобные комментарии, потому что к профессиональной юридической деятельности они никакого отношения не имеют. Это досужие разговоры, которые можно себе позволить на передаче, например, у Лары Гузеевой. А адвокату давать подобные комментарии странно», — высказалась юрист.

Также отметим, что сама Алсу тоже посмеялась над словами Добровинского. Она заявила, что за границей прекрасно провела время со своими детьми.