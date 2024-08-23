Гордон высказалась о комментариях Добровинского про личную жизнь Алсу: «Досужие разговоры»

Он заявил, что после нескольких поездок за границу певица приняла решение о
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«Во-первых, надо уточнить, является ли Добровинский адвокатом. Потому что после дела, где он очень специфически осуществлял защиту потерпевших в деле Ефремова, его лишили адвокатского статуса. Для меня лично Добровинский вообще является специфическим защитником. И говорить о нем в контексте адвокатской этики для меня странно. Я могу вам сказать как специалист в семейном праве, в котором я работаю 15-й год, что никакого значения для суда не имеет, кто кому изменял, кто с кем спал, кто где путешествовал.
Странно, что этого не знает Добровинский. При разделе имущества российские суды вообще не обсуждают эти вопросы. Странно мне наблюдать подобные комментарии, потому что к профессиональной юридической деятельности они никакого отношения не имеют. Это досужие разговоры, которые можно себе позволить на передаче, например, у Лары Гузеевой. А адвокату давать подобные комментарии странно», — высказалась юрист.
Также отметим, что сама Алсу тоже посмеялась над словами Добровинского. Она заявила, что за границей прекрасно провела время со своими детьми.
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