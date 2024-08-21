Дерматолог Мухина объяснила, почему даже осенью нельзя отказываться от крема с SPF

Девушка ухаживает за лицом. Фото: Global Look Press

УФ-лучи опасны для кожи круглый год.

Крем с SPF ложится на кожу тяжелым слоем, и многие ждут конца лета, чтобы наконец-то отказаться от его использования. Но так делать ни в коем случае нельзя.

В разговоре с Teleprogramma.org доктор медицинских наук, врач-дерматолог Марият Мухина объяснила, что солнечные лучи активны в любое время года и могут нанести серьезный вред коже.

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«Хотя солнце в августе может не быть таким ярким, как в июле, ультрафиолетовые лучи все еще активны и могут причинять вред коже. Не забываем о том, что лето принесло массу приятных моментов, положительных для здоровья, но тем не менее оно немного состарило нашу кожу из-за УФО-лучей, неравномерного распределения меланина в коже, а также разрушения клеточного матрикса.

Поэтому не стоит отказываться от средств с SPF. По-прежнему рекомендуется использовать солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF 30», — предупредила эксперт.

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