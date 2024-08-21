Дерматолог Мухина объяснила, почему даже осенью нельзя отказываться от крема с SPF

Крем с SPF ложится на кожу тяжелым слоем, и многие ждут конца лета , чтобы наконец-то отказаться от его использования. Но так делать ни в коем случае нельзя.

В разговоре с Teleprogramma.org доктор медицинских наук, врач-дерматолог Марият Мухина объяснила, что солнечные лучи активны в любое время года и могут нанести серьезный вред коже.

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