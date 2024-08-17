Если заметили обострение заболеваний зубов, то вините в этом лето

Лето уже подходит к концу, но вместо ярких воспоминаний оно может оставить и проблему. В течение всего сезона люди подвергают свои зубы сильнейшему стрессу. И это оборачивается обострением хронических зубных воспалений.
Об этом в разговоре с
«Когда у нас есть какие-то хронические заболевания зубов такие, как периодонтиты, это очаг хронической инфекции, которая спит. Повышенная температура, жара — это стресс для организма. Бактерии могут активироваться и вызвать сильное воспаление.
То есть перевести его из хронического в острую стадию. Плюс в жару мы пьем холодные напитки. Нужно не создавать для организма стрессовых ситуаций. И, конечно, нужно лечить очаги хронического воспаления», — пояснила врач.
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