68-летняя мама Виктории Бони подала иск на пластического хирурга, оставившего ей шрамы и ожоги

Виктория Боня в 2023 году сделала пластику в США. Она долгое время после нее восстанавливалась. Телеведущая отдала больше 20 миллионов, чтобы выглядеть более молодо и получить «лисьи глазки». Потом она также обратилась к косметологу, чтобы довести лицо до совершенства. Мама бывшей звезды «Дома-2» Галина Ивановна тоже сделала пластику, но в Дубае. Однако результат ее сильно расстроил. Теперь она подала иск в суд, чтобы добиться выплаты 195 миллионов рублей.

Ранее Виктория показывала фото своей мамы . На ее шее появились ожоги и шрамы. Теперь телеведущая хочет отвезти родительницу в США, где уже ее хирург проведет операцию и исправит то, что сделал предыдущий специалист.

Врач в ОАЭ работает несколько лет и берет за операции от 20 до 250 тысяч евро. 68-летняя Галина Ивановна захотел сделать липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. Отмечается, что у нее начался некроз тканей, а шея перестала двигаться, пишет Телеграм-канал Mash.

Боня уже показала свою маму другим врачам в Эмиратах. Ей сообщили, что нужно сделать пересадку кожи. Пластический хирург, который делал операцию маме Виктории считает, что осложнения возникли из-за возраста пациентки и гормональным сбоем. Он заявил, что все готов исправить бесплатно. Но теперь блогерша и ее мама хотят получить компенсацию за нанесение вреда здоровью.