68-летняя мама Виктории Бони подала иск на пластического хирурга, оставившего ей шрамы и ожоги

Ранее Виктория показывала
Врач в ОАЭ работает несколько лет и берет за операции от 20 до 250 тысяч евро. 68-летняя Галина Ивановна захотел сделать липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. Отмечается, что у нее начался некроз тканей, а шея перестала двигаться, пишет Телеграм-канал Mash.
Боня уже показала свою маму другим врачам в Эмиратах. Ей сообщили, что нужно сделать пересадку кожи. Пластический хирург, который делал операцию маме Виктории считает, что осложнения возникли из-за возраста пациентки и гормональным сбоем. Он заявил, что все готов исправить бесплатно. Но теперь блогерша и ее мама хотят получить компенсацию за нанесение вреда здоровью.
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