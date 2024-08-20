Почему Бузова не показывает своего бойфренда? Ермакова рассказала про то, что скрыто от глаз публики

Ольга Бузова накануне призналась журналистам, что счастлива в отношениях. А также заговорила о том, что мечтает о наследниках. Однако звезде верят далеко не все поклонники.

Дело в том, что певица только говорит о том, что влюблена, но где же сам предмет обожания? Почему не появляется с ним в свете? Почему не выкладывает совместные фотографии в Сеть?

Надежда Ермакова , которая не только была участницей проекта «Дом-2», но и работала в шоу вместе с Ольгой Бузовой , изучила характер звезды. Она уверена, что артистка умеет делать правильные выводы из того опыта, который дарит нам жизнь.

«Мечтать о детях в 38 — это нормально. Если она и влюблена, то вряд ли покажет сейчас своего мужчину, опираясь на негативный опыт публичной демонстрации отношений», — сказала Надежда Ермакова журналисту издания Teleprogramma.org .