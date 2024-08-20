О «беременности» Бузовой — журналист Беккужев: «Очень рад за Ольгу! Она всегда мечтала о детях»
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Ольга Бузова поделилась с публикой своим личным счастьем.
На открытии Недели моды в Екатеринбурге Ольга Бузова призналась, что в отношениях, влюблена и мечтает о детях.
Безусловно, сразу же по Сети поползли слухи об артистке, дескать, она намекнула на беременность. Вместе с тем Ольга Бузова дословно сказала: «Внешние атрибуты не важны. Самое главное, когда внутри живет что-то». Именно «что-то», а не «кто-то». Пошутила? Или намекнула?
Журналист Антон Беккужев полагает, что у Ольги Бузовой дети, конечно, будут. Но эти слова вовсе не означают, что она беременна прямо сейчас.
«Когда увидел ролик в Интернете про Ольгу Бузову, я был очень рад. У меня он оставил приятное впечатление и радостные эмоции. Я не думаю, что это был какой-то пиар с ее стороны, потому что ее эмоции выглядят абсолютно искренними. И она ничего конкретного не сказала, что якобы ждет ребенка. Оля уже не раз говорила во многих интервью, что она очень хочет детей.
Есть ли в ее жизни молодой человек? Никто этого не знает точно. Но в своих соцсетях она уже не раз намекала, что в настоящий момент счастлива, что в ее жизни появился мужчина. Поэтому, скорее всего, действительно она сейчас несвободна. Хочется, чтобы она наконец-то уже встретила того самого ответственного, сильного мужчину, который сможет такую сильную девушку, как Оля, сделать счастливой», — прокомментировал Беккужев для Teleprogramma.org.
Журналист заметил, что Ольга давно состоялась в профессии и является большой звездой, поэтому крайне важно для нее сейчас также состояться и как женщине, маме.