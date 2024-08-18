Как Бузова «заставила» маму Ершова пойти к косметологу: теперь Елену Путылину не узнать

Елена сбросила 20 кг без особого труда, заслужив похвалу врача-диетолога. И к тому же привела в порядок лицо, да так, что теперь ее не узнать! Удивительно, но здесь маму Ершова во многом подстегнула небольшая бестактность Ольги Бузовой.
Помните момент, когда Ольга Бузова стала выговаривать участникам проекта, что к маме Жени Ершова нужно относиться с почтением из-за возраста? Елене Путылиной на тот момент было всего 45 лет (сейчас 46).
Кармический разговор за чаем
«На съемках шоу, когда у нас было очередное чаепитие с ведущими, завязалась дискуссия, и Оля Бузова сказала, дескать, Елена Михайловна — возрастная женщина, хотя я всего на 3–4 года старше Саши Верещагиной и Карины Кокс!» — вспомнила Елена, беседуя с журналистом Teleprogramma.org.
В тот момент она подумала, что просто обязана выиграть в этом шоу, чтобы оплатить услуги бьюти-специалиста. Получить деньги не удалось, но с мечтой Елена Путылина не рассталась, поинтересовавшись у другой участницы проекта, Аланы Мамаевой, не подскажет ли она хорошего косметолога. Модель подсказала…
Елена Путылина. Фото: ТНТ (шоу «Сокровища императора») и Первый канал (шоу «Модный приговор»)
Восемь месяцев красоты
«Уже восемь месяцев я системно посещаю косметолога, два раза в месяц — стабильно», — сказала Елена.
И призналась, что планирует также посетить пластического хирурга, чтобы сделать блефаропластику.
«Когда Татьяна посмотрела на мое лицо, она сказала, что я очень красивая, просто нужно поработать. Она вселила в меня надежду, я ей поверила и доверилась полностью. Очень важно найти действительно профессионального косметолога!» — прокомментировала Елена Путылина.
Кроме того, Елена стала системно ухаживать за кожей лица и шеи в домашних условиях. И очень полюбила аргановое масло, которое изумительно воздействует на кожу.
«А ведь раньше я только умывалась… Я всегда ставила семью выше себя, но это неправильно. Сейчас все по-другому! Я хочу сказать всем женщинам: полюбите себя больше всех! Вы у себя одна! И как только вы себя по-настоящему полюбите, все будет отлично!» — посоветовала Елена.
Елена Путылина. Фото: Первый канал (шоу «Модный приговор»)
Работа продолжается
Теперь жизнь Елены Путылиной складывается стремительно. И только в сторону прогрессии. Мария Миногарова помогла ей достучаться до Александра Рогова и попасть на «Модный приговор» Первого канала, где бизнес-леди улучшила свой стиль.
Да и другие красивые дамы способствуют этому. Например, Елена сблизилась с актрисой Эвелиной Бледанс, с которой она часто вместе отдыхает.
«Некоторым вещам я учусь у нее. Например, я отказалась от кофе и чая в пользу заваренной ромашки! Стала заниматься спортом!» — не скрыла Елена Путылина.