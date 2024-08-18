Как Бузова «заставила» маму Ершова пойти к косметологу: теперь Елену Путылину не узнать

Елена Путылина, та самая мама Евгения Ершова из «Сокровищ императора», рассказала в эксклюзивном интервью изданию Teleprogramma.org , как круто изменилась ее жизнь после проекта.

Елена сбросила 20 кг без особого труда, заслужив похвалу врача-диетолога. И к тому же привела в порядок лицо, да так, что теперь ее не узнать! Удивительно, но здесь маму Ершова во многом подстегнула небольшая бестактность Ольги Бузовой.

Помните момент, когда Ольга Бузова стала выговаривать участникам проекта, что к маме Жени Ершова нужно относиться с почтением из-за возраста? Елене Путылиной на тот момент было всего 45 лет (сейчас 46).

Кармический разговор за чаем

«На съемках шоу, когда у нас было очередное чаепитие с ведущими, завязалась дискуссия, и Оля Бузова сказала, дескать, Елена Михайловна — возрастная женщина, хотя я всего на 3–4 года старше Саши Верещагиной и Карины Кокс!» — вспомнила Елена, беседуя с журналистом Teleprogramma.org .

В тот момент она подумала, что просто обязана выиграть в этом шоу, чтобы оплатить услуги бьюти-специалиста. Получить деньги не удалось, но с мечтой Елена Путылина не рассталась, поинтересовавшись у другой участницы проекта, Аланы Мамаевой, не подскажет ли она хорошего косметолога. Модель подсказала…