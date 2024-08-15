Лисовец — про экстремально похудевших звезд: «Массовый характер, поведут за собой простых людей»

Похоже, что экстремальная худоба входит в моду. По крайней мере, отечественные и зарубежные звезды один за другим начинают превращаться в тростинок .

Многие пользователи Сети и админы различных Telegram-каналов подозревают, что этот коллективный звездный сброс веса стал возможен благодаря одному препарату для диабетиков. Вот только призналась в этом пока одна Дана Борисова , которая не только похудела , но и хлебнула из-за укольчиков букет неприятных побочек.

Стилист Владислав Лисовец считает, что этот порочный звездный тренд могут подхватить также обычные люди, которые стабильно ориентируются на своих кумиров.

«Звезды и инфлюэнсеры, обладая таким статусом, влияют на мнение масс и могут сподвигнуть огромное количество людей заняться тем же. Как коррекция губ, наращивание ресниц, татуаж бровей, пластика носа, которые сейчас стали повсеместными, похудение при помощи небезызвестного препарата тоже начнет приобретать массовый характер. Огромное количество людей тоже захочет сбросить вес, не прикладывая никаких усилий, не работая над собой, не вырабатывая в себе характер и силу воли», — сказал эксперт моды журналисту Teleprogramma.org .

Анна Зименская , врач – диетолог-гастроэнтеролог, также предупредила наших читателей, что похудение только при помощи препаратов, во-первых, малоэффективно, поскольку быстро сброшенный вес также быстро возвращается. И, во-вторых, препараты имеют побочные эффекты, принимать их без консультации врача нельзя.

«Избыточный вес, как правило, является следствием нездорового образа жизни или хронического стресса, который приводит к нарушению работы эндокринной системы, прежде всего, щитовидной железы и работы надпочечников. Жировая ткань, особенно внутренний жир в области талии, является бомбой замедленного действия, так как эта ткань гормонально активна и повышает риски развития сахарного диабета, нарушения липидного обмена, включает кардиориски. С весом обязательно надо работать, но важно не просто худеть, а худеть без потерь для здоровья. И когда мы начинаем работу над нормализацией веса, мы должны прежде всего поработать с базой, образом жизни, частотой питания, составом продуктов питания. Плюс — мы должны поработать со стрессом. При необходимости даже прибегнуть к консультации с психологом. Мы должны работать с эндокринологом для того, чтобы нормализовать работу эндокринной системы по необходимости принимать витамины, антиоксидантные комплексы. Это поможет быстрее скинуть вес и существенно оздоровить организм», — сказала врач.

Плюс ко всему человек должен добавить определенную физическую нагрузку. Все это позволяет снизить вес. Врачи выписывают вспомогательные препараты для похудения, только если через 3–6 месяцев после предпринятых мер вес не уменьшается.

При назначении исключительно препаратов для похудения, без изменения образа жизни, всегда есть риск быстро вернуться в прежние формы.

«К тому же во время снижения веса мы работаем с желчевыделительной системой, потому что резкое похудение может приводить к развитию желчекаменной болезни, сгущению желчи. И когда мы заботимся о печени и дополняем нашу работу над собой препаратом, то здесь риски побочных эффектов минимальны. Препараты — это некий костыль, который мы используем на фоне базы. Но сразу хвататься за препарат я крайне не рекомендую, слишком много рисков», — предупредила собеседница издания.