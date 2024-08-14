Чем занимается Ярыгин после шоу «Последний герой»? И почему он отказался от алкоголя?

Павел Ярыгин рассказал Teleprogramma.org , что не оправдал собственных надежд касательно своего участия в шоу ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон». И очень благодарен Жене Исканадаровой, которая уступила ему свое место.

После участия в проекте, он вернулся к своей привычной деятельности — работе на ТВ-3 ведущим программы «Охотники за привидениями» на ТВ-3. Кроме того, занимается актерской деятельностью.

У Павла Ярыгина всего один выходной день в неделю. И этот день он старается насытить полезной деятельностью: занимается цигуном, дыхательными практиками. Но при этом не прочь поиграть и в компьютерные игры.

Павел, в принципе, старается придерживаться здорового образа жизни. Когда на улице тепло, обязательно совершает ежедневные утренние пробежки, спорт в его жизненном расписании — обязателен.

Ярыгин признался нашему корреспонденту, что раньше любил выпить, но в настоящий момент полностью избавился от этой пагубной привычки.

«Если бы я был как Хэнкок из фильма и у меня была бы такая же суперспособность, то я пил бы беспробудно. А так мне очень плохо с похмелья, поэтому никому не советую. Занимайтесь собой! Это мое пожелание всем!» — заявил Павел Ярыгин изданию.