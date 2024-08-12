«Это очень хороший метод!»: способ похудения Путылиной похвалил диетолог Гинзбург

Участницу проекта ТНТ» Сокровища императора» сейчас не узнать. Елена Путылина занялась собой и смогла сбросить после проекта 20 килограммов!

Teleprogramma.pro мама Евгения Ершова рассказала, что с лишним весом ей удалось расстаться благодаря нормализации питания, при этом в спортзал она не ходила.

«Диеты особо не было. Я отказалась от сладкого, мучного и спиртных напитков. В целом, для меня это не было мучением. Самый главный продукт, без которого я не могу, это мясо!» — не скрыла от нашего журналиста Елена.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург, обсуждая с журналистом сайта метод похудения Едены Путылиной, похвалил ее. По словам эксперта , она выбрала очень правильный путь — убрать из рациона продукты, от которых люди обычно набирают вес, но при этом оставить в своем меню то, от чего действительно ей был трудно отказаться, то есть, мясо.

«Это очень хороший метод. Убедившись в своей склонности к полноте, она отказалась от продуктов, которые люди обычно очень плохо контролируют, потому что они вкусные, и чувство насыщения срабатывает от них позже обычного. Обычно мы толстеем от избыточно жирных, избыточно сладких и соленых продуктов», — заметил диетолог.

Правильность методики Елены Путылиной, по словам врача, состоит и в том, что она не стала устанавливать слишком жесткие рамки в своем рационе, а потому не сорвалась. Зачастую люди, решившие похудеть, отказываются почти от всех вкусных продуктов. И питание перестает их удовлетворять, они срываются и вновь набирают вес.

«Если питание становится невкусным, оно перестает удовлетворять, перестает радовать, отчасти лишает жизнь смысла. Конечно, смыслов у жизни много, но практика показывает, что отказ от вкусного очень часто приводит человека в состояние фрустрации, какого-то субдепрессивного или депрессивного состояния. А дальше — срыв. Это тупиковый путь. Наша героиня прекрасна! Умница! Она не приняла категорических решений, а нашла очень интересный, хороший баланс. А потому похудела без срывов и продолжает держать вес в норме», — высказался собеседник издания.

Отметим, что недавно Елена Путылина к тому же кардинально изменила свой имидж, став участницей «Модного приговора» на Первом канале.