Кто сейчас муж Равшаны Курковой?

Равшана Куркова тщательно прячет вторую половинку.
Равшана Куркова уже давно стала знаменитой актрисой. Больше 20 лет она снимается в кино. Всегда артистка предпочитала не говорить о личной жизни. Первым ее мужем был фотограф Семен Курков. У Равшаны Курковой была неудачная беременность, завершившаяся выкидышем.
После развода актриса решила оставить себе фамилию супруга. А потом Равшана Куркова сыграла свадьбу с коллегой Артемом Ткаченко. Они четыре года прожили вместе. На этот раз звезда хотела стать мамой, но супруг ее не поддержал.
«Муж все время говорил: «Не сейчас. Квартиры нет. Ребенок свяжет нам руки». Было больно это слышать», — делилась Равшана Куркова.
По ее словам, причиной разрыва стало то, что они уже жили как брат с сестрой. Затем Равшана Куркова жила с телепродюсером Ильей Бачуриным. Но до свадьбы дело так и не дошло. А в 2020 году актриса тайно родила сына Гаспара. Отцом мальчика оказался бизнесмен Сергей Амарян. Но вскоре они расстались. Он стал встречаться с другой девушкой, которая почти сразу забеременела.