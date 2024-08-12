Кто сейчас муж Равшаны Курковой?

Равшана Куркова уже давно стала знаменитой актрисой. Больше 20 лет она снимается в кино. Всегда артистка предпочитала не говорить о личной жизни. Первым ее мужем был фотограф Семен Курков. У Равшаны Курковой была неудачная беременность, завершившаяся выкидышем.

После развода актриса решила оставить себе фамилию супруга. А потом Равшана Куркова сыграла свадьбу с коллегой Артемом Ткаченко . Они четыре года прожили вместе. На этот раз звезда хотела стать мамой, но супруг ее не поддержал.

«Муж все время говорил: «Не сейчас. Квартиры нет. Ребенок свяжет нам руки». Было больно это слышать», — делилась Равшана Куркова .

По ее словам, причиной разрыва стало то, что они уже жили как брат с сестрой. Затем Равшана Куркова жила с телепродюсером Ильей Бачуриным. Но до свадьбы дело так и не дошло. А в 2020 году актриса тайно родила сына Гаспара. Отцом мальчика оказался бизнесмен Сергей Амарян. Но вскоре они расстались. Он стал встречаться с другой девушкой, которая почти сразу забеременела.

А в 2023 году весной Равшана Куркова снова стала мамой. Она родила дочку Самиру. Отца девочки звезда скрывает.

Неизвестно, состоит ли актриса в браке. Однако она то и дело делится домашними кадрами. Поклонники подозревают, что Равшана Куркова живет с мужчиной.