Роза Сябитова — о браке Гарика Харламова и Катерины Ковальчук: «Продлится долго»

На днях 43-летний комик Гарик Харламов сыграл пышную свадьбу с 31-летней актрисой Катериной Ковальчук. Для резидента «Камеди клаб» это уже третий брак, а вот для его избранницы — первый. Неудивительно, что находится немало скептиков, которые не способны взглянуть на отношения звезд с оптимизмом.

Однако ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, телесваха Роза Сябитова считает, что этот союз может быть успешным.

«Екатерина Великая дала очень четкое понятие того, что значит быть хорошей женой: «У доброй хозяйки должность есть: к Богу усердной, к свекру и свекрови почтительной; с мужем обходиться любовно и благочинно, малых детей приучать справедливости и любви к ближнему; лжи и лукавства гнушаться; не быть праздной, но радетельной и бережливой в расходах». Кстати, Гарик Харламов именно эти качества ценит в своей молодой жене, что вселяет уверенность в том, что их брак продлится долго», — сказала телесваха Роза Сябитова в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.pro.

Через наше издание Роза Сябитова также поздравила молодых: «Молодым уже пожелали многое, и я с удовольствием присоединяюсь к этим поздравлениям. И надеюсь, что Гарик, как хороший и опытный капитан своего нового семейного корабля, будет достойно им руководить и беречь, а члены семьи, как дружная и надежная команда, будут всегда рядом с ним. Совет да любовь!»