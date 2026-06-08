Муж Дины Авериной о ее конфликте с Кошкиными: «Слишком много внимания этим персонам»

На канале ТНТ продолжается показ реалити-шоу «Сокровища императора. Между гимнастками Диной и Ариной Авериными и юмористкой и актрисой Яной Кошкиной и ее мамой Маргаритой сложились неприязненные отношения.

Вкратце о конфликте Кошкиных и Авериных

Так, во время одного из выпусков Маргарита Кошкина посетовала на то, что спортсменок называют олимпийскими чемпионками. Хотя на Олимпиаде они заняли второе и четвертое места.

В недавних сериях участники даже не здоровались друг с другом. А Яна Кошкина еще и написала пост, в котором сообщила несколько негативных фактов из жизни сестер, которые якобы им рассказали гимнастки, тренировавшиеся с ним.

Что же думают об этом конфликте сами спортсменки?

Дмитрий Соловьев: «Дина с Ариной в спорте уже доказали, что они звезды олимпийского уровня»

Дина Аверина появилась на красной дорожке премии канала Муз-ТВ в сопровождении мужа – фигуриста Дмитрия Соловьева и ответила на вопрос корреспондента Teleprogramma.org

- Дина, а вас расстроило поведение Яны и ее мамы на шоу «Сокровища императора»?

Дина: - Мне нельзя нервничать и расстраиваться, поэтому я не обращаю на это внимания. (Супруги ждут первенца - прим. ред).

Дмитрий: Я уже говорил и повторюсь, что этим персонам уделяется слишком много внимания. Дина с Ариной в спорте уже доказали, что они звезды олимпийского уровня, что их достижения действительно олимпийские.

И это признают люди, называя их олимпийскими чемпионками. Это ни в коем случае никакое не звание, а признание. Это разные вещи.

Поэтому отпустим этот скандал. Очень приятно, что большое количество людей действительно встали на сторону Дины с Ариной и сказали много приятных слов в их пользу.

А все остальное – это этапы жизни, которые сегодня есть, а завтра их нет.

А что вы думаете об этой ситуации? Делитесь в комментариях!