Кошкина прошлась по сестрам Авериным: «Травить своего тренера, давшего им путь к Олимпиаде…»

На канале ТНТ продолжается показ реалити-шоу «Сокровища императора». И на проекте хорошо видно, что между Яной Кошкиной, ее мамой Марго и сестрами-гимнастками Диной и Ариной Авериными сложились неприязненные отношения.

С чего начался конфликт Кошкиных и Авериных

Так, во время чайной церемонии проекта Маргарита Кошкина поинтересовалась, почему девушек вообще называют Олимпийскими чемпионками, учитывая, что на Олимпиаде они заняли второе и четвертое места. Спортсменки ответили, что таким образом страна поддерживает их.

Однако Яна посетовала на то, что ее никто не называет народной артисткой России. Также Кошкина обвинила девушек в том, что они не здороваются с ней и с ее матерью во время испытаний на программе.

В ответ на это сестры заявили, что приветствуют конкуренток утром, а во время конкурсных заданий они максимально сосредоточены на их выполнении.

Яна Кошкина о Дине и Арине Авериных: «Буллить девочек-соперниц, которые младше…»

Яна показывает свою неприязнь к гимнасткам и в соцсетях. Недавно она опубликовала пост, где заявила, что была еще слишком мягкой с Авериными. А в течение этой недели ей написали некие девочки-гимнастки, которые тренировались с Диной и Ариной и рассказали об их интригах.

По словам Яны Кошкиной, она пребывала в шоке от услышанного. И если бы знала об этих фактах раньше, то ничему бы не удивлялась на проекте.

«Буллить девочек-соперниц, которые младше, но явные конкурентки… Травить своего тренера, давшего им путь к Олимпиаде. Я не хочу больше упоминать этих людей в своем канале. Тема закрыта», - резюмировала Яна Кошкина.

