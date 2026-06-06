Гимнастка Дина Аверина беременна

Прославленная гимнастка Дина Аверина ждет ребенка. Звезда предстала перед публикой в новом статусе на Премии МУЗ‑ТВ 2026 «Движение». Наряд спортсменки не скрывал заметно округлившийся живот, что стало очевидным подтверждением радостного события. Компанию Дине составил ее супруг, фигурист Дмитрий Соловьев, который сопровождал жену на мероприятии.

Напомним, гимнастка и фигурист связали свои судьбы узами брака в прошлом году — тогда их свадьба стала заметным событием в мире спорта. Теперь же пара готовится к новому этапу семейной жизни: будущие родители излучали счастье и гармонию, позируя фотографам на красной дорожке.

В последнее время имя Дины Авериной и ее сестры Арины мелькает в СМИ в связи со скандалом с Яной Кошкиной и ее мамой Марго. Все вместе принимали участие в съемках шоу ТНТ «Сокровища императора». Мама Кошкина выразила неудовольствие тем, что девушек называют олимпийским чемпионками, тогда как они таковыми не являются.

Яна Кошкина объявила настоящую войну спортсменкам. Она разузнала, что сестры Аверины занимались буллингом соперниц и травили своего тренера, который открыл им путь к Олимпиаде.