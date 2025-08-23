"Маша, ты можешь во всем рассчитывать на нас": Бородин и Урсуляк пожалели вдову утонувшего Бутусова

В Москве проходит гражданская панихида по Юрию Бутусову. Театральный режиссер трагически погиб на отдыхе в Болгарии. Он утонул, когда купался в Черном море. Урну с прахом Бутусова привезли в Москву, чтобы коллеги и друзья могли почтить его память. Похоронят режиссера в Санкт-Петербурге.

Слезы вдовы

На церемонии прощания присутствует и вдова Бутусова. Мария тяжело переживает все случившееся. Она стала для мужа и опорой, и музой. Теперь она одна. Коллеги Юрия Бутусова соболезнуют его жене. Они знают, как режиссер любит свою Машеньку. Они познакомились уже в зрелом возрасте. И это чувство стало для постановщика особенным.

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, слово на сцене взял режиссер Алексей Бородин. Он заверил, что Юрий Бутусов не мог жить без своей Марии.

"Он без нее не мог. Это какое-то счастье, Машенька, что вы появились в его жизни. И собственно подарили ему огромное-огромное счастье, которым он был переполнен. Все те, кто сталкивался с ним в работе, это что-то невероятное. Это потеряла невозможная. Мы, конечно, все будет как-то сохранять о нем память, будет его также любить. Ничего не меняется, кроме этого отчаяния, что все так случилось", - отметил Бородин.

Переживания коллег

Александра Урсуляк заверила, что все случившееся для стало большим испытанием. И она понимает, как сложно сейчас вдове Юрия Бутусова. "Маша, ты можешь во всем рассчитывать на нас. Ты очень красивая женщина", - утешала она жену постановщика.

Также актриса уточнила, что последний раз виделась с Бутусовым год назад. Тогда она и представить не могла, что эта встреча станет последней. Хотя Урсуляк уже и не рассчитывала играть в его спектаклях.