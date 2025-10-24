Мамаева отреагировала на слова Ивлеевой о сговоре блогеров с мошенниками: "Полный бред"

Модель и блогер Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org отреагировала на ситуацию с массовым взломом аккаунтов блогер-миллионников в соцсети. Она прокомментировала версию о том, что это мог быть сговор блогеров с мошенниками. Ранее такой вариант развития событий допустила Настя Ивлеева.

Что сказала Алана Мамаева о сговоре блогеров

Алана Мамаева заявила, что ей странно слышать подобные версии. И выглядит это как минимум нелогично. Блогерам-миллионникам нет никакой нужды рисковать своей репутацией.

"Это полный бред, что блогеры сговорились и специально это сделали. Я знаю лично девчонок, в том числе и Алену Шишкову, которая сейчас пишет заявление в полицию. Это во-первых. А во-вторых, блогеры сейчас тратят кучу времени, денег и ресурсов, чтобы вернуть свои страницы. Не знаю вообще, кто завел эту тему про сговор. Люди реально страдают. И неужели кто-то думает, что крупный блогер с миллионной аудиторией будет жертвовать своей репутацией ради какого-то сомнительного заработка", — сказала Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org.

Мошенники в одно и то же время взломали аккаунты Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой, Иды Галич, Ксении Бородиной. Алану Мамаеву не тронули.

"Я не такой крупный блогер, не интересна для них, — объяснила Алана. — У девочек большой стресс. Они все переживают. Слезы льют. Деньги тратят".

Что произошло между Ивлеевой и Бородиной

Ранее несколько телеграм-каналов, в том числе и принадлежащий Насте Ивлеевой, разместили свои версии взлома популярных блогерш. Им показалось все это очень странным. Прозвучало мнение о том, что имеет место сговор. С целью заработать еще больше денег.

Ксения Бородина после этого заявила, что Ивлеева 'надышалась куриным пометом'. За Анастасию тут же ответили админы. По их мнению, Бородина 'надышалась на лобном месте'.

Что сейчас происходит в жизни Аланы Мамаевой

Алана Мамаева на днях угодила в скандал с новой женой своего бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева. Надежда Санько накликала на себя гнев Аланы Мамаевой заявлениями на шоу 'Ставка на любовь'. Она заявила, что никогда не была подругой Аланы. И видела ее всего пару раз на съемках.

Алана же всегда утверждала, что Санько была ее подругой и коварно увела у нее мужа. Мамаева привела доказательства дружбы с Санько. Она показала скрины переписки с Надеждой в дни, когда разводилась с Мамаевым. Санько поддерживала ее и предлагала помочь с адвокатом.

А вы как считаете, Алана Мамаева права? Никакого сговора не было? Ответьте в комментариях.