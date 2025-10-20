Жена Павла Мамаева оправдалась за слова про Алану Мамаеву на шоу 'Ставка на любовь': "Меня понесло"

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько объяснила, почему позволила себе грубые высказывания в адрес его бывшей супруги Аланы Мамаевой. Надежда списала все на свою неопытность. Но заодно обозвала Алану Мамаеву нечистью.
Почему Санько говорит про Алану Мамаеву на шоу 'Ставка на любовь'
Надежда Санько во время общения с подписчиками оправдалась за высказывания в адрес Аланы Мамаевой. У нее поинтересовались, неужели она пришла на шоу 'Ставка на любовь', чтобы говорить о бывшей Павла Мамаева. Надя заявила, что поступила так, поскольку надеялась, что ее откровения не попадут в эфир.
К тому же, по словам Санько, ее спровоцировали. На проекте ей рассказали, что Алана Мамаева распространяет о ней и Павле небылицы.
"Конечно, от несправедливости меня понесло. Но я не думала, что они будут вставлять это в программу. Мне сразу опытные участники сказали, что они такие разговоры любят и точно оставят в эфире. Мы даже просили не вставлять упоминание об этой нечисти. Но так как мы подписываем договор, они имеют право брать любой материал в рамках шоу", — рассказала Надежда Санько в личном блоге.
Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото: соцсети Надежды Санько
С чего все началось
Надежда Санько накликала на себя гнев Аланы Мамаевой своими заявлениями на шоу 'Ставка на любовь' телеканала "Пятница!". Санько заявила, что никогда не была подругой Аланы. И видела ее всего пару раз на съемках.
Так она опровергла обвинения Аланы в том, что была ее близкой подругой и увела мужа из семьи. Увидев эфир, Мамаева вышла из себя. Она предъявила доказательства дружбы с Санько.
Оказывается, та пыталась поддерживать ее во время развода с Павлом Мамаевым и даже предлагала помочь с поисками хорошего адвоката.
Подруга Аланы Мамаевой, Мария Погребняк, вмешалась в конфликт. И даже пригрозила ей судом и штрафом за публичные оскорбления Аланы. Чем закончится эта история, можно только гадать.
Когда поженились Санько и Мамаев?
Надежда Санько и Павел Мамаев поженились в январе 2022 года. У пары уже двое детей. Незадолго до свадьбы Павел Мамаев развелся с женой Аланой, от которой у него есть дочь Алиса.
А вы как считаете, кто говорит правду — Надежда Санько или Алана Мамаева? Ответьте в комментариях.
Читайте также: