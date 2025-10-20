Жена Павла Мамаева оправдалась за слова про Алану Мамаеву на шоу 'Ставка на любовь': "Меня понесло"

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько объяснила, почему позволила себе грубые высказывания в адрес его бывшей супруги Аланы Мамаевой. Надежда списала все на свою неопытность. Но заодно обозвала Алану Мамаеву нечистью.

Почему Санько говорит про Алану Мамаеву на шоу 'Ставка на любовь'

Надежда Санько во время общения с подписчиками оправдалась за высказывания в адрес Аланы Мамаевой. У нее поинтересовались, неужели она пришла на шоу 'Ставка на любовь', чтобы говорить о бывшей Павла Мамаева. Надя заявила, что поступила так, поскольку надеялась, что ее откровения не попадут в эфир.

К тому же, по словам Санько, ее спровоцировали. На проекте ей рассказали, что Алана Мамаева распространяет о ней и Павле небылицы.