Малиновская бросила камень в Бородину и Орлову, пожалевших Долину: "Получили деньги, чтобы ее репутацию отмывать"

Телеведущая Маша Малиновская в беседе с Teleprogramma.org отреагировала на решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной. В связи с ним Малиновская обратилась к людям, защищающим певицу. Что сказала им Маша Малиновская?

Совет от Маши Малиновской

Маша Малиновская дала понять, что возмущена историей Ларисы Долиной. Она считает, что певица совершенно недостойна слов сочувствия. А те, кто ее жалеют, должны помочь ей деньгами. И все.

"Я бы посоветовала людям, которые облечены властью, если им так дорога Лариса Долина, пусть отдадут ей вот эти 110 миллионов. Пусть помогут Ларисе, чтобы она купила себе другую квартиру. Понятно, что это был полный бред, когда Долиной решили вернуть квартиру. Полина Лурье — законный собственник. Долина продала ей квартиру, получила деньги. То, что она делала с этими деньгами, не должно вообще волновать покупательницу", — сказала Маша Малиновская в беседе с Teleprogramma.org.

Подозрения Малиновской

Маша Малиновская напомнила защитникам Долиной, что они имеют дело с женщиной небедной. Попутно Малиновская бросила камень в огород Ксении Бородиной и Ольги Орловой. Те, каждая в своем личном блоге, писали посты в поддержку Ларисы Долиной. Они требовали прекратить травлю певицы. Малиновская уверена, что блогеры делали это не по велению души.

"Есть у нас персонажи, которые стали заступаться за Долину и рассказывать, какая она бедная-несчастная. Ребята, она не бедная. Она продала свою квартиру за 112 миллионов. Это раз. У нее есть бабки. Во-вторых, она сидела на государственных грантах. За что она их получала, я себе представить не могу. Есть такое подозрение, что блогеры, которые начали говорить, что бедную старушку травят, получили деньги, чтобы ее репутацию отмывать. Вот и все", — добавила Маша Малиновская.

Ранее певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org порадовалась за Полину Лурье, которой Верховный суд вернул купленную у Долиной квартиру. Штурм заявила, что это стало возможным благодаря реакции общества на проблему.

Полина Лурье в эту среду появится в шоу 'Пусть говорят'. В нем она расскажет об опыте общения с Ларисой Долиной. Полина раскроет, как планирует поступить с купленной у звезды квартирой.

А вы как думаете, Маша Малиновская права в своих догадках? Ответьте в комментариях.