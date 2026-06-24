Леонид Дзюник о Дмитрии Диброве: «Дайте человеку повеселиться, он итак брошенка!»

Дмитрий Дибров. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press

Продюсер в разговоре с Teleprogramma.org намекнул, что не удивлен похождениями ведущего.

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В кулуарах продолжают обсуждать приключения Дмитрия Диброва, которое закончилось переломом руки и сотрясением головного мозга.

Вкратце о похождениях Дмитрия Диброва

Напомним, ведущий отдыхал в ночном клубе с политиком Ириной Хакамадой. Но тут ему приглянулась одна из привлекательных посетительниц заведения. Пообщавшись с чаровницей некоторое время, Дмитрий пригласил ее в свой особняк на Рублевку – обсудить роман «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.

Девушка была не против поехать туда или сказала так, чтобы перехитрить ведущего, об этом история умалчивает. Только красотка добавила, что им еще придется взять с собой подругу. Ведь они с подружкой вместе пришли в этот клуб. Дмитрий был не против такого поворота событий.

Он уже готов был отправиться навстречу приключениям с двумя нимфами, но потерял одну из них. В отчаянии начал кричать: «Где ребенок?». А потом резко развернулся, поскользнулся и упал с лестницы.

В итоге Дмитрия Диброва увезли в Боткинскую больницу. Но через некоторое время ведущий покинул ее, оставив врачам на память значок с цитатой Льва Толстого: «Счастье есть удовольствие без раскаяния».

Леонид Дзюник о Дмитрии Диброве: «Ну, дайте человеку повеселиться!»

По статусу ли известному, вкусившему жизнь, телеведущему вести себя, как 18-летнему парню? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к продюсеру Леониду Дзюнику.

Леонид Дзюник. Фото: Global Look Press

«Статус солидного телеведущего господин Дибров потерял еще неизвестно когда. Поэтому какой у него статус? Это не статус, это так. Баловство какое-то…

Что касается походов в клуб, то каждому в душе 18. У меня даже мама говорила в 70 лет: «Сынок, ты не поверишь, но мне в душе 17», - отметил Леонид Дзюник.

- И предлагать человеку, который вел безалаберный, безобразный образ жизни, потому что уже давно понятно, что из себя представляет господин Дибров, что-то другое, несерьезно. Запереться у себя в особняке и вести здоровый образ жизни – ну это не Дибров».

- Казалось, что после развода Дмитрий Александрович провел переоценку ценностей…

- Он может тысячу раз рассказывать, что стал такой порядочный после развода и ждет возвращения своей Поленьки, и ничего ей не припомнит, и не будет упрекать…

Но тем не менее, чувак продолжает зажигать, как… Даже трудно сравнить с кем-то, кто может зажигать так, как Дибров.

Сломанная рука – это еще мизер после того, что он стоял возле машины с расстегнутой ширинкой. И прочее, и прочее.

Можно привести массу воспоминаний о том, что из себя представляет господин Дибров.

Ну, дайте человеку повеселиться! Дайте оторваться! Потому что он итак, можно сказать, брошенка в наше время. Но, тем не менее, хочется же еще каких-то приключений.

И пусть от этих приключений не будет никакого толку! Но душа-то рвется к ним! Потому что вся жизнь была сплошным приключением.

А что вы думаете об инциденте с участием Дмитрия Диброва? Делитесь в комментариях!

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