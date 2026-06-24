Леонид Дзюник о Дмитрии Диброве: «Дайте человеку повеселиться, он итак брошенка!»

В кулуарах продолжают обсуждать приключения Дмитрия Диброва, которое закончилось переломом руки и сотрясением головного мозга.

Вкратце о похождениях Дмитрия Диброва

Напомним, ведущий отдыхал в ночном клубе с политиком Ириной Хакамадой. Но тут ему приглянулась одна из привлекательных посетительниц заведения. Пообщавшись с чаровницей некоторое время, Дмитрий пригласил ее в свой особняк на Рублевку – обсудить роман «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.

Девушка была не против поехать туда или сказала так, чтобы перехитрить ведущего, об этом история умалчивает. Только красотка добавила, что им еще придется взять с собой подругу. Ведь они с подружкой вместе пришли в этот клуб. Дмитрий был не против такого поворота событий.

Он уже готов был отправиться навстречу приключениям с двумя нимфами, но потерял одну из них. В отчаянии начал кричать: «Где ребенок?». А потом резко развернулся, поскользнулся и упал с лестницы.

В итоге Дмитрия Диброва увезли в Боткинскую больницу. Но через некоторое время ведущий покинул ее, оставив врачам на память значок с цитатой Льва Толстого: «Счастье есть удовольствие без раскаяния».

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