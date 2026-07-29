Леонид Дзюник: «Лариса Долина нашла свою любовь»

Лариса Долина. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press

Продюсер в разговоре с Teleprogramma.org предположил, откуда у певицы появилась новая квартира.

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Лариса Долина опять подкинула журналистам повод для обсуждения. На этот раз она призналась, что больше не переживает по поводу потерянной квартиры в Хамовниках. Мол, эта страница уже давно перевернута.

Теперь же друзья певицы купили ей новую квартиру – еще лучше, чем прежняя.

Однако продюсера Леонида Дзюника терзают смутные сомнения по этому поводу. Он считает, что такие роскошные подарки не делаются просто так.

О своих сомнениях он и поведал Teleprogramma.org.

Леонид Дзюник назвал две причины появления у Ларисы Долиной квартиры

- Леонид, что вы думаете о таком дорогом подарке Ларисе Долиной?

- Дай Бог, конечно, чтобы это был подарок. Лариса Долина – талантливый человек, красавица. Я обратил внимание, что последнее время у нее появились новые песни. Певица активно гастролирует, у нее очень много концертов, шикарные наряды. Она выглядит превосходно на тех видео, которые можно увидеть в Интернете!

Я думаю, тут может быть две причины. Либо кто-то очень близкий, родной, богатый человек, который на самом деле восхищается талантом Ларисы Александровны Долиной, мог подарить такую квартиру.

Второй момент – может быть, Лариса Александровна действительно в последнее время нашла свою любовь. И этот вариант наиболее приемлем, когда видишь, как она сейчас выглядит, как поет, какой предстает перед журналистами или блогерами.

Но Лариса Александровна не меняется. Она по-прежнему может остановить интервью и подсказать журналисту или блогеру, как произнести то или иное слово. Лариса Александровна всегда останется Ларисой Александровной Долиной.

Леонид Дзюник. Фото: из архива продюсера

Леонид Дзюник: «Такие подарки не делаются за просто так»

- Сложно поверить, что кто-то делает такие роскошные подарки просто так…

- Да. Если подходить к этому вопросу более прагматично и цинично, то я не могу понять, если кто-то действительно сделал такой подарок, а такие подарки не делаются за просто так, особенно в шоу-бизнесе, какая от нее может быть отдача?

Лариса Долина уже не является советником президента, не ведет какую-то общественно-политическую деятельность. Она реализуется только как артистка, как талантливая активная женщина, эффектная певица.

Конечно, подарить квартиру могут и за это, но это под большим вопросом. Все это очень щепетильно.

Единственное, на что я надеюсь, - все-таки у Ларисы Александровны появился новый предмет увлечения, любовь, и отдача от этой любви и принесла ей квартиру в центре Москвы.

А что вы думаете по этому поводу? Делитесь в комментариях!

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