Леонид Дзюник: «Лариса Долина нашла свою любовь»

Лариса Долина опять подкинула журналистам повод для обсуждения. На этот раз она призналась, что больше не переживает по поводу потерянной квартиры в Хамовниках. Мол, эта страница уже давно перевернута.

Теперь же друзья певицы купили ей новую квартиру – еще лучше, чем прежняя.

Однако продюсера Леонида Дзюника терзают смутные сомнения по этому поводу. Он считает, что такие роскошные подарки не делаются просто так.

О своих сомнениях он и поведал Teleprogramma.org.

Леонид Дзюник назвал две причины появления у Ларисы Долиной квартиры

- Леонид, что вы думаете о таком дорогом подарке Ларисе Долиной?

- Дай Бог, конечно, чтобы это был подарок. Лариса Долина – талантливый человек, красавица. Я обратил внимание, что последнее время у нее появились новые песни. Певица активно гастролирует, у нее очень много концертов, шикарные наряды. Она выглядит превосходно на тех видео, которые можно увидеть в Интернете!

Я думаю, тут может быть две причины. Либо кто-то очень близкий, родной, богатый человек, который на самом деле восхищается талантом Ларисы Александровны Долиной, мог подарить такую квартиру.

Второй момент – может быть, Лариса Александровна действительно в последнее время нашла свою любовь. И этот вариант наиболее приемлем, когда видишь, как она сейчас выглядит, как поет, какой предстает перед журналистами или блогерами.

Но Лариса Александровна не меняется. Она по-прежнему может остановить интервью и подсказать журналисту или блогеру, как произнести то или иное слово. Лариса Александровна всегда останется Ларисой Александровной Долиной.