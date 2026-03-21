"Лариса попала": Соседов выступил с заявлением после демарша зрителей на концерте Долиной

Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал недавний инцидент с участием Ларисы Долиной. Музыкальный критик объяснил, почему публика имеет полное право встать и уйти с выступления артиста.

Что сказал Соседов о скандале с Долиной

Сергей Соседов оценил поведение зрителей во время выступления Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге. Музыкальный критик не видит ничего удивительного в том, что публика не захотела лицезреть Ларису Александровну. Так бывает.

"Это реакция, несомненно, на ее историю с квартирой. Это мнение людей, их реакция. Это надо принять артисту. Если люди уходят с выступления артиста, любого, виноват артист, а не зрители. Значит, им не интересно, не нужно. Зритель платит, а кто платит, тот заказывает музыку. Не захотели Долину. Так вот Лариса попала. Это надо принять и пережить. Нас кто-то не хочет. Где-то мы можем облажать. Так и в жизни бывает: если с нами не хотят говорить, значит, мы где-то проштрафили", — сказал Сергей Соседов.

Что произошло в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге во время джазового фестиваля на этой неделе случился неприятный для Ларисы Долиной казус. Когда певица вышла на сцену, часть зрителей встали со своих мест и демонстративно покинули зал. Долина, конечно же, сделала вид, что ничего не заметила, и исполнила несколько песен.

О скандале уже высказались многие знаменитости. Так, по мнению Вики Цыгановой, которое певица озвучила для Teleprogramma.org, люди поняли, что Долина на них просто зарабатывает деньги, поэтому и ушли с ее выступления.

