Встали и ушли: выступление Долиной в Санкт-Петербурге обернулось скандалом

На фестивале джаза в Санкт‑Петербурге произошел неординарный случай. Больше полусотни зрителей покинули зал после выхода на сцену Ларисы Долиной. Инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс.

Завершающий номер: неожиданное появление Долиной

Певица Лариса Долина была запланирована как завершающая артистка фестиваля. Ее выход на сцену получился неожиданным для публики. Звезда появилась, пока саксофонист Игорь Бутман общался с залом.

До этого всех предыдущих исполнителей представлял конферансье — и каждый из них получал бурные овации от зрителей. Ситуация изменилась, когда Бутман, завершив свою речь и получив аплодисменты, объявил певицу. После этого и началось собственно выступление Долиной.

Массовый отток зрителей: что произошло?

Прямо во время выступления Ларисы Долиной зрители стали покидать зал. Поток уходящих людей был достаточно заметным, чтобы привлечь внимание. По некоторым оценкам, мероприятие досрочно покинули больше пятидесяти человек.

Этот массовый уход зафиксировали на видео, которое позже появилось в сети и вызвало активное обсуждение. Почему люди не стали слушать песни в исполнении Ларисы Долиной, можно только догадываться.

Связан этот демарш со скандалом вокруг имени Долиной или нет, непонятно.

По материалам телеграм-канала Mash

