Использует людей для заработка: Цыганова назвала причину демарша зрителей на концерте Долиной

Певица Вика Цыганова в беседе с Teleprogramma.org высказалась о недавнем скандале с участием Ларисы Долиной. Цыганова сообщила, что понимает поведение зрителей, не пожелавших слушать Долину.

Мнение Вики Цыгановой

Вика Цыганова прокомментировала недавний демарш публики в Санкт-Петербурге. Звезда объяснила нежелание людей смотреть выступление Долиной отношением певицы к публике. Эта нелюбовь взаимна, считает Цыганова.

"Люди проявили свое отношение к Ларисе Долиной. Это и понятно. Отношение к артисту у публики такое же. Это обоюдно. Долина, как и многие другие артисты, используют нашу территорию для заработка. Люди это всегда чувствует. И рано или поздно это всегда вскрывается вот такой реакцией публики. Это все само за себя говорит", — отметила Вика Цыганова.

Что случилось во время выступления Долиной

На днях в Санкт-Петербурге случился казус во время джазового фестиваля. На сборном концерте на сцену вдруг вышла Лариса Долина. И прямо во время ее выступления зал покинуло порядка полсотни человек. Они не пожелали слушать певицу.

Ранее эту историю для Teleprogramma.org прокомментировал певец Сосо Павлиашвили. Он заявил, что сочувствует Ларисе Долиной. И признался, что любит и ее, и зрителей.

