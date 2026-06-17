«Кто может быть актуальнее»: Дзюник высказался о Леонтьеве на фоне резкого взлета гонораров певца за концерты

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org дал понять, что считает 77-летнего исполнителя Валерия Леонтьева одним из лучших артистов страны. По мнению Дзюника, Валерий Яковлевич имеет полное право просить высокую плату за свои концерты в России. Ведь он сегодня и выглядит, и поет также, как и полвека назад.

«Такие люди как Леонтьев выходят на сцену и работают, чтобы ни произошло. Пусть за 17 млн рублей. Артисты всегда выстраивают свой ценник, исходя из спроса на их выступления, их песни. Леонтьев профессиональный человек. Видеть его на сцене всегда приятно. Хоть и говорят, что он изменился, понаделал себе операции пластические разные. Ничего подобного! Он, как был прекрасен пятьдесят лет назад, таким же остается и сейчас. И голос его звучит ничуть не хуже. Он сохранил в себе энергию жизненную, он крутой. Мне очень нравится Валерий Леонтьев. Кто может быть актуальнее чем, Леонтьев? Кто? Какие-нибудь молодые свиристелки с накаченными губами, которые не понимают, о чем поют. Нет! Лучше послушать Леонтьева пятьдесят минут, чем три часа какую-нибудь ерунду. Так что, Валерий Яковлевич, дай бог, чтобы ты жил еще долго-долго и работал, не покладая рук и ног своих», — высказался Леонид Дзюник.

Накануне стало известно, что Валерий Леонтьев поднял цену за свои выступления в России. Теперь пригласить Леонтьева спеть на корпоративе или каком-либо другом мероприятии стоит 17 млн рублей. Тогда как в других странах Леонтьев готов петь за 12 млн рублей.

Говорят, что это связано с тем, что ради поклонников в России Леонтьеву нужно совершать длительный перелет из США. А это сказывается на его здоровье. В прошлом году, напомним, Валерий Яковлевич с блеском выступил на фестивале «Новая волна» в Казани, куда приезжал по личному приглашению Игоря Крутого.

А вы согласны с мнением Леонида Дзюника по поводу Валерия Леонтьева? Поделитесь в комментариях.