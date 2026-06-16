Валерий Леонтьев повысил расценки на свои выступления в России: сколько стоит его концерт

Валерий Леонтьев, легендарный артист российской эстрады, внес существенные коррективы в свою гастрольную политику. Изменения коснулись как ценовой политики, так и формата выступлений — и связаны они не только с коммерческими соображениями, но и с заботой о здоровье певца.

По информации источника Mash, исполнитель пересмотрел тарифы на свои выступления и установил дифференцированные цены для заказчиков из разных стран. Теперь за 50‑минутный концерт на территории России организаторам придется выложить не менее 17 миллионов рублей. В то же время для зарубежных мероприятий гонорар артиста остается на уровне 12 миллионов рублей.

Еще одно заметное изменение — сокращение числа сольных корпоративных выступлений. Леонтьев все чаще отклоняет подобные предложения, и причина тому — продолжительные перелеты между континентами. Ведь живет Валерий Яковлевич, как известно, в США.

Во время авиапутешествий у артиста обостряются проблемы со здоровьем: усиливаются перепады давления, возникают головные боли и повышается нагрузка на сердечно‑сосудистую систему.

В результате певец сместил акценты в пользу масштабных мероприятий: такой подход позволяет сократить количество перелетов и при этом увеличить доход. Особенно это касается выступлений на территории РФ.

Так, зимой артист получил около 15 миллионов рублей за выступление на корпоративе нефтяной компании в Москве — и это без учета расходов по райдеру. Уже этим летом Леонтьев планирует вновь посетить Россию с целью участия в платных мероприятиях.

А вы бы пошли на концерт Валерия Леонтьева? Поделитесь в комментариях.