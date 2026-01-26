Цыганова о расставании Лепса и Кибы: "Это проявление обыкновенной страстишки"

Певица Вика Цыганова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала громкий разрыв Григория Лепса и Авроры Кибы. Ее взгляд на ситуацию оказался не светским, а скорее философским и даже назидательным. Она не стала обсуждать пиар или детали отношений, а заговорила о жизненных ценностях и личной ответственности.

Главный посыл: ценности и ответственность перед собой

Начала Вика с того, что ей не комфортно судить о других людях со стороны. Однако общую оценку ситуации она все-таки дала.

"Они как бы сами хозяева своего счастья. Это проявление обыкновенной страсти, даже страстишки. А страсти ни к чему хорошему не приводят. Со страстями человек должен бороться", — подчеркнула певица.

Она напомнила, что каждый человек однажды должен будет отчитаться за свою жизнь на "личном суде".

Прямое обращение к Лепсу: "Успей излечить свои душевные раны"

Хотя Вика и говорила в целом, ее слова явно были адресованы Григорию Лепсу, которого она даже назвала по имени. Она отметила, что Гриша уже взрослый человек с опытом не одной семьи и позиционирует себя как православный верующий.

"Я думаю, в глубине души она это все понимает. Но ответ придется держать", — резюмировала Цыганова, намекая, что осознание своих поступков приходит, но от ответственности они не избавляют.

В конце она пожелала артисту удачи фразой "Ну, пасаран, удачи, Гриша" и добавила очень личное.

"Успей излечить свои душевные раны. Что, собственно говоря, и я делаю".

Напомним, Аврора Киба официально объявила о расставании с Григорием Лепсом. Она написала, что они больше не пара, но разошлись без скандала, сохранив уважение. По ее словам, это было их совместное и обдуманное решение.

Причины расставания она не раскрыла, лишь сказав, что планов на свадьбу в ближайшее время не было. Роман начался, когда ей исполнилось 18 лет, но существенная разница в возрасте, похоже, в итоге сыграла свою роль.